郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

▲國民黨主席參選人郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。而該文被認為，影射的對象就是對手鄭麗文。對此，台灣基進表示，終於有第一位中國國民黨的頭臉人物，承認確實存在境外勢力網軍，台灣如果有《境外勢力影響透明法》，早就從從容容遊刃有餘，呼籲郝龍斌作為受害者，一起加入推動《境外勢力影響透明法》的行列。

郝昨出席國民黨國慶升旗典禮時受訪說，原本希望透過這場選舉團結全黨，但在參選後有鋪天蓋地的網軍，散播不實謠言重傷他，希望這個現象能夠停止，尤其很多假帳號、自稱黨員的人，「攻擊我超過攻擊民進黨」，就連支持他的人也遭到攻擊，這應該不是一般的網軍，且範圍遠超過民進黨網軍，他很好奇這些網軍是從哪裡來的？並嘆與其用網軍攻擊他，還不如花力氣去對付民進黨。

台灣基進表示，郝龍斌指控有「境外勢力網軍」介入國民黨主席選舉。終於，這近十年來，台灣基進不斷主張，學者與智庫的各種相關研究反覆論述，呼籲台灣社會必須正視境外勢力的資訊操弄，終於有第一位中國國民黨的頭臉人物，承認確實存在境外勢力網軍。

台灣基進指出，從2018年六都選舉之後，就推動境外勢力代理人相關法案，列為本黨最主要的政見之一，並不斷尋求國會本土力量的支持，結果很遺憾，後來只通過了一個立法精神完全不同的《反滲透法》。如果境外勢力會介入中國國民黨的主席選舉，那麼，六都市長的選舉會不會介入？總統選舉會不會介入？

對於境外網軍，台灣基進表示，《反滲透法》無力阻止境外勢力長驅直入，因為它只能在案發後才能透過司法判決補救，但對於境外勢力來說，在地協力者再找就好，黃國昌的狗仔隊沒了，再找就有，根本不痛不癢。台灣如果當年就通過《境外勢力影響透明法》，早就從從容容遊刃有餘！

台灣基進說明，只有通過全面監控中國在台組織的金流，才能即時監控不明的金流往來與斷點，預先阻絕並遏止吸收滲透，先抓金流，才能揪出人，先抓金流，才能嚇阻在地協力者用偷拍、用操弄資訊影響台灣輿論的境外勢力。

台灣基進表示，跟《反滲透法》不一樣，《境外勢力影響透明法》的精神是預先防範與即時嚇阻，本意在影響台灣政局的中國資金，絕對不敢登記，不登記也就無法進行活動。台灣基進很同情郝龍斌，不過，郝龍斌不能只是在自己被搞到要輸的時候，才在抱怨境外勢力操弄，我們呼籲郝龍斌作為受害者，一起加入推動《境外勢力影響透明法》的行列。

台灣基進呼籲，2026與2028年的選舉，境外勢力的干預與介選都不會停止，台灣基進會繼續堅持推動《境外勢力影響透明法》，築起台灣民主的第一道防火牆。