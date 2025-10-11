　
政治

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席參選人郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。而該文被認為，影射的對象就是對手鄭麗文。對此，台灣基進表示，終於有第一位中國國民黨的頭臉人物，承認確實存在境外勢力網軍，台灣如果有《境外勢力影響透明法》，早就從從容容遊刃有餘，呼籲郝龍斌作為受害者，一起加入推動《境外勢力影響透明法》的行列。

郝昨出席國民黨國慶升旗典禮時受訪說，原本希望透過這場選舉團結全黨，但在參選後有鋪天蓋地的網軍，散播不實謠言重傷他，希望這個現象能夠停止，尤其很多假帳號、自稱黨員的人，「攻擊我超過攻擊民進黨」，就連支持他的人也遭到攻擊，這應該不是一般的網軍，且範圍遠超過民進黨網軍，他很好奇這些網軍是從哪裡來的？並嘆與其用網軍攻擊他，還不如花力氣去對付民進黨。

台灣基進表示，郝龍斌指控有「境外勢力網軍」介入國民黨主席選舉。終於，這近十年來，台灣基進不斷主張，學者與智庫的各種相關研究反覆論述，呼籲台灣社會必須正視境外勢力的資訊操弄，終於有第一位中國國民黨的頭臉人物，承認確實存在境外勢力網軍。

台灣基進指出，從2018年六都選舉之後，就推動境外勢力代理人相關法案，列為本黨最主要的政見之一，並不斷尋求國會本土力量的支持，結果很遺憾，後來只通過了一個立法精神完全不同的《反滲透法》。如果境外勢力會介入中國國民黨的主席選舉，那麼，六都市長的選舉會不會介入？總統選舉會不會介入？

對於境外網軍，台灣基進表示，《反滲透法》無力阻止境外勢力長驅直入，因為它只能在案發後才能透過司法判決補救，但對於境外勢力來說，在地協力者再找就好，黃國昌的狗仔隊沒了，再找就有，根本不痛不癢。台灣如果當年就通過《境外勢力影響透明法》，早就從從容容遊刃有餘！

台灣基進說明，只有通過全面監控中國在台組織的金流，才能即時監控不明的金流往來與斷點，預先阻絕並遏止吸收滲透，先抓金流，才能揪出人，先抓金流，才能嚇阻在地協力者用偷拍、用操弄資訊影響台灣輿論的境外勢力。

台灣基進表示，跟《反滲透法》不一樣，《境外勢力影響透明法》的精神是預先防範與即時嚇阻，本意在影響台灣政局的中國資金，絕對不敢登記，不登記也就無法進行活動。台灣基進很同情郝龍斌，不過，郝龍斌不能只是在自己被搞到要輸的時候，才在抱怨境外勢力操弄，我們呼籲郝龍斌作為受害者，一起加入推動《境外勢力影響透明法》的行列。

台灣基進呼籲，2026與2028年的選舉，境外勢力的干預與介選都不會停止，台灣基進會繼續堅持推動《境外勢力影響透明法》，築起台灣民主的第一道防火牆。

10/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄男被拗請客　55刀爆頭砍死麻吉
連父親骨灰甕放哪都不知　柯文哲終於到納骨塔祭拜父親
福建公安部發懸賞公告！　18台灣人照片個資遭公布
快訊／害死騎士！他落跑4hrs被逮　車上搜出一堆毒品
連假狂吃！　醫揭「168 vs 1410斷食法」效果比較
連假探母車禍亡！　驚悚畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

境外勢力國民黨主席國民黨網軍台灣基進郝龍斌鄭麗文張亞中反滲透法

