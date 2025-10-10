陸整治網路言論　打擊「誇大災情」謠言

▲大陸加強整治網路言論。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸持續整治網路言論，大陸互聯網信息辦公室（網信辦）指出，9月的網路謠言主要集中在公共政策、災情汛情、社會民生等領域，偽造政策文件、虛構悲情故事、濫用AI工具編造虛假災情，侵害民眾權益、擾亂公共秩序。

網信辦提到，9月涉汛、涉災害類謠言多發，有自媒體發佈「廣東或遭遇人類最大颱風災害」的訊息，誇大事實、製造恐慌，據中央氣象台數據，颱風「樺加沙」遠遠達不到「史上最強颱風」等級。

網信辦指出，隨著「樺加沙」颱風逼近廣東沿海地區，社交平台上出現多張所謂「深交所門前牛雕塑被拴」「車輛被五花大綁」的圖片，均被證實是AI合成。

網信辦說，河南發生區域性暴雨天氣期間，多個帳號發佈」鄭州9月16日遭大暴雨，比7.20還厲害、的內容，實為用AI技術拼湊、剪輯生成的虛假影片。

網信辦也提到，有不法分子編造「2025年國家薪資補貼申領認證通知」，以「國家補貼」為幌子，誘騙群眾點擊連結，套取實名訊息實施詐騙。所謂「中國三農」投資理財APP，冒用農業農村部名義，偽造部委公文，以定期分紅、到期返還收益為誘餌，開展非法集資活動。還有人以「擴大內需」「國家項目」為噱頭，發佈「參與國家項目獲榮譽證書和政績補貼」等不實訊息，嚴重侵害群眾財產安全。

網信辦還說，悲情故事類謠言也時有發生。有自媒體為博眼球、吸流量，策劃拍攝「大涼山姑娘被拐24年後回到親人身邊」的影片。另有編造「中國籍女子嫁到外國貧民窟求助回國」劇情，用苦情戲碼吸引網民、博取關注。

大陸網信辦近日部署「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，重點整治挑動群體極端對立情緒、宣揚恐慌焦慮情緒、挑起網絡暴力戾氣、過度渲染消極悲觀情緒等問題。