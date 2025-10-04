　
    • 　
>
政治

網傳霸佔高壓水槍不讓災民用　花蓮縣府駁斥

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府4日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，由行政暨研考處長陳建村主持向各界報告說明目前各項災後復原工作進度。並呼籲鄉親與熱心民眾，請務必先進行基本事實查核，切勿將未經證實或模糊不清的資訊在網路或社群平台散播播，避免對救災行動造成干擾。

行研處長陳建村說明，災害至今人員死亡人數18人、失聯人數6人。目前收容人數為479人（大進國小184人、大全鄉立托兒所41人、虎爺溫泉會館222人、蜜滋賀溫泉會館29人、秀山園溫泉會館3人)。馬太鞍溪堰塞湖受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場，目前已拖吊汽車462台、機車13台，合計462台，查詢聯絡專線0910-614250。

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳建村處長說明，在各界通力合作下清理進度顯著，後續災區特別需要具有水電修繕專業技能的志工，若有相關專長的善心人士願意協助，請撥打受災戶室內水電修繕專線0972-223364，或撥打03-8227171#423、424。為加強救災動能，另徵求具備吊臂之拖吊車志願協助者，共同投入災區搶救與復建行動，專線電話0910-624250。

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳建村提到，近期第一線搜救人員正不眠不休投入救援與災後復原工作，然而網路及社群媒體上流傳許多未經查證的錯誤訊息，導影響救災資源和時間，包括網傳500台高壓沖水機的利用、光復糖廠倉庫獨輪車堆積情事等，陳建村懇切呼籲所有鄉親與熱心民眾，請務必先進行基本事實查核，切勿將未經證實或模糊不清的資訊在網路或社群平台散播播，避免對救災行動造成干擾，相關事實查核，可上縣府「馬太鞍堰塞湖潰壩災害專區-事實查核布告欄」。

警察局表示，為期三天的中秋連假預期仍有許多善心志工前往救災，建議志工盡量搭乘火車至光復車站後協助救災；若共乘遊覽車從北部前來，建議由台11線轉光豐公路、瑞港公路或玉長公路前往光復；自行開車除前述路段外，倘行經縣道193線維持單向通行，僅能往南行駛(管制時間為上午7時至晚間20時)。請鄉親以及所有的用路人務必配合現場交管同仁的指揮，以確保救災工作均能夠順利。

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為因應廉價大量志工湧入，花蓮縣政府準備1萬5,000分（飯糰+麵包+飲料）早午餐，於每日上午7時至11時在光復火車站出口發放，期降低午餐需求及便當不足之情況。

交通管制部分，請志工避開佛祖街(中正路-成功街區段)重機具全力清淤中，193線道實施單向通行：每日上午7時至晚間8時；佛祖街進行搶通工程持續進行，周邊中正路、林田幹道口、學士街口、武昌街口與成功街口等處持續實施交通管制，以利大型機具及清潔車輛作業，小型車可由台11甲線進入後，統一左轉（大進聯絡道）分流；大型車則建議使用林田幹道或林森路銜接9線，警方已加強引導。

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

有關網傳傳「中央送來高壓水槍，縣府忙著貼貼紙，沒有送到災區使用」一事，花蓮縣政府嚴正澄清原文如下：

縣府係依《政府採購法》第22條規定，因不可預見之緊急事故，緊急採購500台高壓清洗機，為縣府財產故貼上縣府標籤。

該設備已於3日到貨，已提供一般民眾登記借用，目前已有民眾使用中。此批設備並非屬中央1500台配置部分，有關中央設備使用情形不便代為回應。

謠言已破壞第一線救災人員士氣，嚴重混淆救災視聽，影響前線工作，花蓮縣政府已委請律師依《災害防救法》第53條、《社會秩序維護法》第63條，依法提告。

縣府呼籲民眾切勿以片面照片或未經查證資訊進行「看圖說故事」，散布謠言，干擾救災工作。任何假訊息將依《災害防救法》第53條、《社會秩序維護法》第63條，依法查處，以維護前線救災秩序。

▪花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區：https://www.hl.gov.tw/ysh/
▪花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖事實查核布告欄：
https://www.hl.gov.tw/ysh/News.aspx?n=41283&sms=29015
 

10/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓網紅宋讚養赴花蓮救災「比畫面上的更慘」

韓網紅宋讚養赴花蓮救災「比畫面上的更慘」

在台韓籍網紅宋讚養近日親赴花蓮光復鄉，投入救災行動，4日也在社群上分享心得。他坦言，原本只是想低調幫忙個三、四天後就回家，沒打算發文或拍影片，但到了現場後，親眼所見的情況讓他感觸極深，「透過畫面中得知的，我只能說是冰山一角。」

花蓮一天需要3000名志工「1專業」最缺！

花蓮一天需要3000名志工「1專業」最缺！

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

貼布超人「揭光復市區實際現況」

貼布超人「揭光復市區實際現況」

剛救災完！凌晨3點見蘇花公路「震驚一幕」

剛救災完！凌晨3點見蘇花公路「震驚一幕」

災區謠言滿天飛干擾救災事實查核布告欄闢謠

