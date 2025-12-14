快訊／8級強風！　今晨12.6℃越晚越冷

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，越晚越冷！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在基隆市彭佳嶼的12.6度。氣象署提醒，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署說，今天大陸冷氣團影響，清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東約20、21度，中南部約23至25度；入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約15至17度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，天氣方面，水氣減少轉乾冷，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，而大台北、北部山區為清晨至上午仍有些零星短暫雨之後轉為多雲。

氣象署提醒，周一清晨大陸冷氣團影響，環境轉乾，只有在基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；預估中部以北、宜蘭低溫10-14度，南部、花東及14-16度，局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。

氣象署預報，周一白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，周一、周二只有在基隆北海岸、東北部、東南部及恆春半島有零星短暫雨；周三東北季風稍增強，水氣偏少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署表示，周四東北季風影響，水氣稍增，基隆北海岸、宜花及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部亦有零星短暫雨；周五起東北季風稍減弱，水氣稍增多，周五、周六基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。