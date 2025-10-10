彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

▲彰化大城鄉152縣道發生追撞意外。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉今（10）日清晨發生一起驚悚的追撞事故。一輛聯結車行經大城鄉縣道152線，疑似未保持安全距離，直接追撞前方正在停等紅燈的大貨車，強大撞擊力導致聯結車車頭噴落地面嚴重變形，52歲王姓駕駛雙腳骨折受困車內，警消動用破壞器材救援，緊急送醫治療，相關確切肇因尚待釐清。

▲彰化大城鄉152縣道發生追撞意外駕駛包夾受困。（圖／民眾提供）

這起事故發生在今清晨6時22分許，52歲王姓駕駛聯結車，沿縣道152線外側車道行駛，行經大城鄉上和路一段路口時，疑似未注意車前狀況，直接追撞前方33歲李姓男子駕駛、正在停等紅燈的大貨車。猛烈撞擊導致聯結車車頭嚴重受損，王姓駕駛當場受困變形的駕駛座內。

彰化縣消防局在6時32分接獲報案，立即派出大城、二林兩個分隊，出動2輛消防車、1輛救護車及6名消防人員趕往現場。發現王姓駕駛意識清楚但雙腳包夾受困，立即使用破壞器材展開救援。

▲彰化大城鄉152縣道發生追撞意外。（圖／民眾提供）

王姓駕駛救出後，消防救護人員立即為他進行包紮止血、頸圈固定、長背板及骨折固定等處置，送往二林基督教醫院救治，所幸無生命危險。經警方初步調查，雙方駕駛酒測值均為零，初步研判肇事原因為王姓駕駛未保持行車安全距離，詳細事故原因仍待進一步調查。這起事故也造成現場交通一度受阻，在警方疏導下逐漸恢復順暢。