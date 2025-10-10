　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／員林國慶夜送肉粽！路線直衝台76線　恐強碰看煙火車流

▲員林市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

▲員林市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

網路瘋傳，指出彰化縣員林市將於今日國慶日深夜舉行傳統的「送煞」儀式，引發關注，據了解，此儀式旨在撫慰亡靈、安定社區，里長也證實此事，並公布詳細時程與路線，民眾迴避，以利儀式莊嚴順利地進行，由於今晚不少民眾已計畫前往南投欣賞國慶煙火，送肉粽路線恐強碰車潮，引發關注。

根據公布的內容，這場送煞科儀將於10月10日晚間9點整，首先於山脚路三段的「事發地點」啟舉法事；緊接在晚間10點30分，正式展開送煞科儀。儀式的主要目的，是希望透過莊嚴的宗教儀軌，達到「亡者安息，存者安心」的願景，讓生者在心懷敬畏之餘，也能獲得心靈上的平靜，不必為此感到過度恐慌。

為了讓儀式順利完成，並尊重傳統民俗中避免「沖犯」的考量，主辦單位詳細公布了送煞隊伍的行進動線。路線將從起點「員林市鎮興里、山脚路三段的事發地點」出發，轉往「山腳路一段」，最後經由台76線東西向快速道路，一路將煞氣送至「鹿港出海口」。

由於今晚正逢國慶連假，有許多民眾可能會利用山腳路及台76線，前往南投參與煙火盛會。公告內容請鄉親與用路人於晚間9點至11點左右的儀式進行期間，盡可能提前改道或避開上述路段，並共同維護儀式的莊嚴與順利。

不只南投　「全台3處國慶煙火」一覽

今天就是雙十節，以下特搜全台「2025雙十國慶煙火」，除了2025國慶煙火首度移師南投舉辦，將從今晚8點施放40分鐘、逾3萬發煙火，台北101、桃園台茂也有花火盛宴，陪北台灣民眾度過連假首日。

假檢警騙人2房產抵押貸2700萬　貸款專員遭判5年

國1北斗段車禍！轎車遭聯結車擦撞失控撞護欄

國道知名T霸「大陳絞骨藍」傳下架　彰化人不捨：沒有回家的感覺

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

