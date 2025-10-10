彰化阿伯騎車自撞電線桿！貨車閃不過再撞　昏迷送醫搶救中

▲彰化埔心鄉1名阿伯騎機車自撞電杆倒地再遭大貨車擦撞送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉發生一起離奇追撞車禍！一名71歲黃姓阿伯，昨(9日)傍晚騎機車行經柳橋西路時，不明原因自撞路邊電線桿後人車倒地，再遭後方閃避不及的大貨車擦撞，導致黃男全身多處重傷，當場失去意識，經緊急送醫搶救後，目前仍在醫院加護病房觀察，確切肇責尚待調查。

依據警方初步調查，這起事故發生在昨日傍晚5點29分，正值下班交通尖峰時刻。黃姓阿伯騎乘機車，沿埔心鄉柳橋西路外側車道由西向東行駛，行經瑤鳳路2段416巷口附近時，不明原因失控撞上路旁電線桿。

強大的撞擊力導致黃男連人帶車倒地，電線杆留下一道道擦痕，不料禍不單行，後方28歲林姓男子駕駛的大貨車因閃避不及，再度撞上阿伯，造成二次傷害。

救護人員獲報趕抵現場時，發現黃姓老翁已陷入昏迷，頭部、身體及四肢多處嚴重擦傷，立即給予緊急處置後，火速送往員林基督教醫院急救。因傷勢過於嚴重，轉送彰化基督教醫搶救。

彰基醫院對此說明指出，黃姓男子車禍送至員基做緊急處理後轉送至彰基醫學中心，目前收治在外科加護病房，患者頭部有外傷，右手和左腳有做固定處理，意識清楚，目前持續觀察中。

警方對雙方駕駛進行酒測，結果均為零，排除酒駕可能。大貨車駕駛林男並未受傷，車輛也無損壞；而黃男的機車前車頭及右側車身則因連續撞擊嚴重毀損，詳細肇事原因警方正調閱周邊監視器釐清中。

