神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光　兩波起訴64人

▲神說公司吸金案，中檢第二波起訴56人。（圖／調查局提供）



記者許權毅／台中報導

中檢偵辦神說公司、中華資金公司涉嫌吸金45億案，8月先依銀行法、加重詐欺取財、洗錢等罪起訴主嫌陳建安等8人。今第二波偵結，再將神說公司、核心幹部、全台分所所長總計56名被告起訴，全案總計起訴64人。

中撿說，該案依台高檢可疑帳戶預警中心交辦，神說國際網路股份有限公司涉嫌非法吸金案件，經檢察官黃鈺雯指揮偵辦，查出主嫌陳建安（化名「陳光」）等8人以涉犯刑法加重詐欺取財、銀行法之非法吸金、洗錢防制法罪嫌提起公訴，並聲請沒收犯罪所得45億餘元。

中檢表示，自4月、6月、8月陸續發動三波搜索行動後，共查獲被告陳建安、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等63人到案，訊後向法院聲請羈押被告陳建安等4人獲准。

先前已經起訴陳建安等8人，本次第二波偵結，再對法人神說公司、張姓業務總經理等4人、林姓業務副總經理等9人及全台42個分所所長等，共計56人追加起訴，均涉犯銀行法之非法吸金罪嫌。

檢方說，本案查扣房地產7筆、涉案帳戶資金及現金外，另查扣賓利等5部豪車及1億9868萬2000元之債權，為保障被害人之財產，並將賓利等4部豪車進行偵查中變價拍賣，共計拍得1721萬元，亦持續命前揭查扣債權之債務人將款項解繳公庫，迄今已解繳入庫9276萬6000元，追繳犯罪所得共計1億997萬6000元，實現公私共同協力打詐之目標及決心。