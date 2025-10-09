　
社會 社會焦點 保障人權

無照猴撞死好友！車主欠女友2萬1挨揍　馬3「被抵押」釀悲劇

▲台南左鎮二寮觀日平台4日清晨發生奪命車禍，蘇姓男子無照駕駛馬自達3撞死好友。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮二寮觀日平台4日清晨發生奪命車禍，蘇姓男子無照駕駛馬自達3撞死好友。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮區二寮觀日平台4日清晨發生一起奪命車禍，18歲蘇姓男子無照駕駛「馬自達3」撞騎機車開路的好友身亡，事件引發社會關注，沒想到案情後續又爆出，這輛肇事車竟非蘇男所有，而是車主因債務糾紛「暫時抵押給他人」，未料車竟被開走釀出悲劇。

▲新化分局副分局長卓新裕澄清左鎮二寮路段車禍未發現毒駕跡象，駕駛尿液已依法送檢。（記者林東良翻攝，下同）

警方調查，該輛黑色馬自達車主為一名22歲男子，他向警方表示，日前因積欠前女友2萬1千元，雙方相約在台南黃金海岸談判，過程中疑似發生口角與推擠，車主自稱遭對方毆打，但並未驗傷，只提告傷害。之後雙方協議，暫時由對方保管車輛，待11月底前還清債務再取回。

▲新化分局副分局長卓新裕澄清左鎮二寮路段車禍未發現毒駕跡象，駕駛尿液已依法送檢。（記者林東良翻攝，下同）

惟4日清晨5時許，蘇姓男子與友人開車送車主返家後，竟擅自駕車上山「跑二寮」看日出，途中失控撞上1部腳踏車，新化分局警方據報前往處理，而後卻因警員要處理另件事故離開，因此而放走蘇男人車，未外蘇男即高速失控撞死騎機車開路的同行好友17歲少年。

新化分局指出，車主事發後未立即出面，直到6日晚間才主動到新化分局說明，並坦承期間曾前往嘉義旅遊。據了解，車主表示只是讓對方暫時扣車，沒想到對方會開去玩，更沒料到竟會發生車禍命案。車主是否涉及連帶責任，仍待檢警進一步釐清。

▲新化分局副分局長卓新裕澄清左鎮二寮路段車禍未發現毒駕跡象，駕駛尿液已依法送檢。（記者林東良翻攝，下同）

針對外傳肇事駕駛疑似毒駕，新化分局9日上午澄清指出，案發時員警已依規定實施酒測與採證，現場並未發現毒品或異狀。不過在家屬要求下，新化分局仍依程序採集蘇姓男子的尿液送檢，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，後續將以檢驗結果釐清是否涉毒駕。另處理員警雖接報趕赴下一件交通事故現場，惟因未攜帶警用行動電腦等裝備查核，執勤程序上確有疏失，新化分局已依規定予以申誡二次處分。

10/08 全台詐欺最新數據

無照猴撞死好友！車主欠女友2萬1挨揍　馬3「被抵押」釀悲劇

無照猴先撞單車再撞死友　警「放人」遭申誡2次

針對網路流傳「台南左鎮二寮路段車禍駕駛疑涉毒駕」說法，台南市警新化分局9日澄清指出，事故發生於10月4日，當時員警依規定對駕駛實施酒測與採證，並未在車內發現違禁品，也無毒駕跡象，事後家屬要求進一步調查，警方已採蘇姓駕駛尿液送驗，並報台南地檢署指揮偵辦，全案將待檢驗結果出爐後釐清。

