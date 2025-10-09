2警「幫吊銷」換牌圖利289萬遭起訴　牽線警落跑慘淪通緝犯

▲新北淡水警勾結車行造假，士檢今依法起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

警界假紅單風暴！新北淡水馮姓警員與北市交大劉姓警員，勾結車行業者造假「吊銷舉發單」，協助被吊扣車牌的車主提前換牌上路，圖利金額高達289萬餘元。士林地檢署今（9）日依《貪污治罪條例》圖利罪及《刑法》行使、使公務員登載不實罪等罪，起訴2警與6名車行業者共8人，另名牽線警員仍在逃、遭通緝。

2021年至2023年間，2名警員明知依交通法規吊扣車牌期間不得上路，仍接受車行業者請託，配合製作虛偽舉發單。代辦業者熟悉監理程序，利用開單內容的不實紀錄，使監理系統誤判車輛為「吊銷」而非「吊扣」狀態，讓車主得以提前換領車牌繼續行駛。

然而，劉警與車行代辦員林姓男子於2021年11月至2022年間，透過通訊軟體聯繫，約定時間與地點，由劉員在勤務中開立不實舉發單。馮員則於2022年至2023年間，與車行負責人王姓男子及其員工李姓、王姓、鄭姓、林姓男子及友人劉姓男子共同勾結，安排吊扣中車輛先掛牌行駛至指定地點，再拆除車牌，由馮員製作虛偽的交通舉發紀錄，並由陳姓警員居中協調。

全案共涉及7張不實舉發單，車主提前使用期間最長達182天，不法圖利金額約289萬7100元。

偵查時，被告多數否認犯罪。2名警員均辯稱只是協助業者核對資料或幫忙民眾處理監理程序，並未收取任何金錢，也不清楚舉發內容有誤。王姓車行負責人則辯稱，公司僅代辦監理業務，未與警方勾結；其餘員工與友人均辯稱依指示行事，或僅陪同開車，對不實開單一事並不知情。

檢方查出，雖未發現2名警員收受報酬的具體證據，但他們明知虛構違規事實仍予開單，使車主得以免除吊扣期間不能使用車輛的限制及移置、保管等費用，已構成「圖利他人」行為。

檢察官認為，2名警員身為公務員，本應依法查核交通違規事實，卻因熟識或人情請託而配合造假，明顯違反職務義務。雖無證據顯示有收受金錢，仍依《貪污治罪條例》第6條第1項第4款「對於主管事務圖利罪」、刑法第213條、第214條、第216條「行使、使公務員登載不實罪」提起公訴，依法究責。