政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1圖揭新壽「獲利百億如意算盤」　游淑慧：北市府、輝達誰當冤大頭

▲T17、T18市有土地設定地上權案已繳納權利金及土地租金一覽表。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲T17、T18市有土地設定地上權案已繳納權利金及土地租金一覽表。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者郭運興／台北報導

輝達選定北士科的T17、18基地作為海外總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。對此，國民黨台北市議員游淑慧今(8日)貼出「T17、T18已繳納權利金及租金一覽表」指出，市府怕的是圖利新壽，目前新壽繳給北市府總金額合計約32.73億元，提出解約需補償140 億元，毫無開發作為，就能獲利百億。她直言，新壽的如意算盤，合意解約是跟北市府要解約補償，直接轉約則跟輝達拿轉約補償，大家覺得誰該付140億當冤大頭？

游淑慧表示，三角關係註定難解，輝達堅持主導與品質、新壽想要賺錢和解套、北市府要產業和合法，三者在意點不同，三角關係若難以全部滿足，還不如輝達、市府直接對接。

游淑慧提到，最近有些聲音要蔣萬安市長不要怕圖利枷鎖，要勇敢向前行。然而，事實上，市府並不怕協助輝達會變成圖利，因為協助輝達就是圖利台灣下一個護國產業，藍白綠誰敢阻礙？

游淑慧直言，市府怕的其實是圖利新壽。因為無端給新壽上百億的利益，恐怕不是一句「萬安硬起來」，就要壓著公務員隨便放行的。

接著，游淑慧貼出「T17、T18市有土地設定地上權案已繳納權利金及土地租金一覽表」指出，根據市府資料，新光人壽在北投軟橋段 T17 與 T18 街廓的地上權案，截至目前繳交給市府的金額為，實繳權利金「29.9328億」、已繳土地租金「2.799億」（111到114年）。

游淑慧指出，目前新壽繳給北市府總金額兩者合計約32.73億元。（尚有約 14.1億權利金未繳），之前傳出市府若與新壽合意解約，新壽提出需補償他們 140 億元，算算這金額是新壽至今實付金額的4倍以上。

游淑慧質疑，付32億、拿140億？等於新壽標到地後，毫無開發作為，只繳了部分權利金和四年土地租金，然後把再把空地還市府，就獲利百億。而北市府反要倒貼百億把自己的市有地贖回來，法律支持嗎？民意支持嗎？

游淑慧說，退萬步言，如果如新壽所願，市府放行新壽直接把土地移轉輝達，屆時新壽改跟輝達要這個高價呢？台北市政府等同背書讓新壽賺輝達一大筆。

最後，游淑慧總結，簡言之，新壽的如意算盤是，合意解約是跟北市府要解約補償，直接轉約則跟輝達拿轉約補償。只是，大家覺得誰該付140億當冤大頭？

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

輝達新壽蔣萬安台北市政府游淑慧地上權圖利租金

