「台灣作家節」連3周開跑！串連出版人、獨立書店　超過30場活動

▲第一屆「台灣作家節」開跑，連3周舉行超過30場活動，集結國內外作家、譯者、出版人、獨立書店參與。（圖／國立台灣文學館提供）

記者林育綾／台北報導

第一屆「台灣作家節」將於11月7日至11月30日展開，國立台灣文學館今（8）日在台灣文學糧倉正式揭開序幕，以「自然醒」為策展主題，強調台灣文學的「自由精神、自我覺醒」，活動包括主題講座、工作坊、展演及展覽等，橫跨台南本館、台北分館、台東原住民族部落，並串聯獨立書店與文學基地，預計集結超過50位國內外作家、譯者及30位藝術創作者、出版人參與。

▲第一屆「台灣作家節」開跑，文化部長李遠（中）、台文館館長陳瑩芳（左3）、策展人鴻鴻（右3）等共同宣告。（圖／文化部）

文化部長李遠表示，「台灣作家節」雖然是台灣文學的一小步，卻是台文館跨出的重要一步，象徵台灣作家逐漸建立屬於本土文化的風格。他強調文化部將持續爭取預算，推動「下一本書」、「流浪計畫」等獎勵，並加強外譯與跨域合作，盼讓台灣文學被更多人看見。

李遠也提到，韓國翻譯家金泰成說過，台灣作家特別多知識份子，為社會而創作，也對社會議題充滿了關心、充滿歷史感，似乎比較不在乎市場，一直埋首創作，因此金泰成被這點感動，在選書的時候也不考慮好不好賣，而是選很特別的書。

台文館館長陳瑩芳則指出，台灣文學具備多元文化、語言及歷史底蘊，館方20多年來持續推動典藏、研究、創作、外譯及跨域實踐，能見度逐漸提升，但出版產業與閱讀推廣仍面臨挑戰。她期盼作家節能成為作家深度交流的平台，培育新銳譯者，展現文學自由與跨域創新的可能，更歡迎讀者親身參與，讓作家節成為永續、長期的文學品牌。

▲活動主題「自然醒：文學跨域‧群島連結」，強調台灣文學的「自由精神、自我覺醒」。（圖／國立台灣文學館提供）

今年活動主題「自然醒：文學跨域‧群島連結」由詩人兼策展人鴻鴻提出，藉由「自然」的放鬆與「醒」的自覺，呼應台灣文學創作自由與社會參與。

焦點作家包括陳思宏、吳明益、零雨，分別以同志視角、自然書寫、詩作展現不同層次的覺醒。國際作家陣容則有瑞士譯者愛麗思（Alice Grünfelder）和日本詩人四元康祐（Yoshimoto Yasuhiro），將帶來國際視野並分享跨文化經驗。

作家節期間將舉辦超過30場活動，包含主題講座、工作坊、跨域展演、譯者實作、國際論壇等，並有深夜文學「酒吧長談」邀請作家、譯者、讀者深度交流。

活動也串聯獨立書店，如「一間書店」舉辦講座，希望讓文學議題融入日常生活，擴展推廣網絡。完整活動資訊可至「台灣作家節」及「台灣文學基地．文學糧倉」官網與粉絲專頁查詢。

▲▼「台灣作家節」將於11月7日至11月30日展開。（圖／國立台灣文學館提供，點圖可放大）