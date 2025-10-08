日足協高層搭機「看兒童色情圖」　法國判決出爐！官方火速解約

圖文／鏡週刊

日本足球協會（JFA）技術委員長影山雅永（58歲）因在法國巴黎轉機期間，於機上瀏覽兒童色情圖像，於本月2日遭法國警方逮捕，並於6日經巴黎郊區簡易法院判處有罪，刑期18個月，緩刑執行。日本足協隨即於7日宣布解除影山的職務合約。

據多家日本及法國媒體報導，影山原本計畫前往南美洲智利，考察日本U20國家隊比賽，孰料在巴黎機場下飛機時被警方拘留。據悉，法航商務艙空服員發現影山在平板電腦上瀏覽疑似「大約10歲少女」的圖像後，立即通報警方。

庭審過程中，影山辯稱這些圖像是AI生成的虛構作品，並強調自己出於好奇與藝術目的觀看，但法院駁回其說法，指出即使是AI生成圖像，也屬於非法的兒童色情內容，並查出他曾搜尋並保存含有真實未成年人影像的資料。

法院判決除了緩刑外，還附加禁止10年內進入法國領土、禁止10年內從事與未成年人相關工作，並將其列入性犯罪者登記名單。法國檢方批評影山在搜尋時故意降低年齡篩選標準，具有明顯主觀故意。

日本足協7日於東京都召開記者會，正式宣布解除影山合約。足協專務理事湯川和之表示，關於影山是否認罪及判決細節，出於隱私保護不便公開；後續人選，包括暫代人員，將由理事會討論決定。足協會長宮本恆靖亦表示，此行為在足球界不可接受。

影山雅永曾為J聯賽市原（現千葉）、浦和等隊球員，退役後擔任各級國家隊教練與青訓總監，並於去年升任日本足協技術委員長，負責國家隊及青訓體系的技術強化工作。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

