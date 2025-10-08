　
大陸 大陸焦點 特派現場

夜困五台山遇「靈狐指路」　專家：多次回頭可能是為討食

中國山西五台山近日出現一段「靈狐引路」影片，引發網友熱議。（翻攝畫面）

▲中國山西五台山近日出現一段「靈狐引路」影片，引發網友熱議。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

中國山西五台山近日出現一段「靈狐引路」影片，引發網友熱議。1名男子夜晚登山迷路時，竟遇到1隻狐狸沿途帶路，最終順利走到出口，讓不少人驚呼「神蹟」。不過專家出面潑冷水，指出狐狸只是照著自己的路線活動，頻頻回頭很可能是為了討食，並非真的在「帶路」。

中國《紅星新聞》報導，當事人陳先生表示，他於10月2日從鴻門岩出發，計劃完成全長約38公里的徒步行程，並於3日返回原點。不料當晚因行動電源故障、手機電量即將耗盡，他一度在山中陷入困境。正焦急時，突然出現1隻小狐狸在前方穿梭，時不時回頭張望。陳先生出於好奇便跟隨牠走了約10分鐘，結果驚喜發現自己已接近終點。

中國山西五台山近日出現一段「靈狐引路」影片，引發網友熱議。（翻攝畫面）

▲中國山西五台山近日出現一段「靈狐引路」影片，引發網友熱議。（圖／翻攝畫面）

影片曝光後，大批網友留言：「真的是靈獸顯靈！」「五台山果然是佛教聖地」「狐狸報恩現場版」。但也有理性網友質疑「也許只是巧合吧？」

對此，廣東省科學院動物研究所研究員胡慧建指出，狐狸的活動範圍通常相對固定，可能剛好與登山者的行進路線重疊。牠多次回頭的舉動，也可能是想討食或保持警覺，並非刻意引路。胡慧建強調「這看似神奇，其實是自然行為的巧合。」


