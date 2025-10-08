快訊／彰化市知名壽司店火警！濃煙猛竄消防急灌救

▲彰化市一間日式壽司店竄濃煙，消防急灌救。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市孔門路上一家知名壽司店8日上午接近11點半突然傳出火警，現場濃煙大量竄出，情況一度相當危急。消防局獲報後，立刻派出人車趕往現場搶救，緊急佈設水線進行灌救。幸好警消處理迅速，經過確認，這起意外並沒有造成任何人員受傷，起火原因待查。

這起火警發生在接近中午用餐尖峰時間前，許多附近民眾和路過行人都被這突如其來的景象嚇了一跳。根據目擊者描述，當時可以看到壽司店內不斷冒出陣陣濃密黑煙，迅速往天空蔓延，遠遠就能看到，場面相當嚇人。民眾立刻打電話報案，也有人擔心是否有人受困在裡面，氣氛一度十分緊張。





▲彰化市一間日式壽司店突竄濃煙。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局在接到通報後，不敢大意，立即調派了附近的消防分隊，出動多輛消防車與救護車，火速趕往現場。消防人員到達後，發現是店內起火，馬上拉起水線，深入店內灌救。搶救即時，火勢很快就被控制住，沒有蔓延到隔壁的店家，避免更大的損失。

消防及相關人員也進入店內進行詳細檢查，確認已經沒有任何危險。經過清查，這起火警並沒有造成人員傷亡，至於詳細的起火原因，目前還需調查釐清。

▲彰化市一間日式壽司店竄濃煙，消防及相關單位前往。（圖／民眾提供）