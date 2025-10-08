避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

▲自民黨總裁高市早苗7日與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨總裁高市早苗在政治立場上偏保守，號稱繼承前首相安倍晉三的路線，更有「女版安倍」之稱。不過，自從當選自民黨總裁、有望成為首相後，便傾向不參加靖國神社秋季例大祭。關係人士透露，此舉主要考量中國與南韓可能的反彈，以及美國總統川普10月底的訪日安排。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，高市早苗過去在擔任內閣成員期間，每年春、秋例大祭及8月15日「終戰日」皆有參拜靖國神社的紀錄。不過，她自從4日當選自民黨總裁後，便在記者會上表示，若成為首相，將在適當時機判斷如何慰靈及祈求和平，語帶保留，與過往總裁選舉期間秉持「低調參拜」的說法有所不同。

日媒分析，此舉主要為安撫國會議員對其保守強硬立場的擔憂。

▲高市早苗擔任經濟安全保障擔當大臣時，曾於2024年4月23日參拜靖國神社。（圖／達志影像）

公明黨黨代表齊藤鐵夫昨（7）在與高市早苗會談時提到，日本周邊安全環境嚴峻，中國、俄羅斯、北韓（朝鮮）可能加強軍事合作，因此參拜靖國神社不應在此刻成為外交爭議。對此，雙方已達成共識。

關係人士進一步透露，高市早苗也考量到川普即將於10月27到29日出訪日本，以及10月底南韓主辦APEC峰會期間可能安排與中國國家主席習近平進行會談，因此決定暫緩參拜靖國神社，避免引發外交爭議。

然而，高市早苗對靖國參拜仍抱持強烈個人立場。根據日媒《朝日新聞》，2022年她曾在靖國神社崇敬奉賛會主辦的座談會中表示，即使面對批評，也會淡然持續參拜，不會中途放棄。她的參拜路線部分承襲自前首相安倍晉三，彰顯其保守政治立場，但此次顯然在外交與國內政治考量下做出策略性調整。