生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為「娜克莉」颱風　最新路徑曝

▲▼又有熱帶低壓，未來將增強為「娜克莉」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲又有熱帶低壓，未來將增強為「娜克莉」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

又有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，顯示最快明天可能增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名）。路徑預測顯示，它往西北方向再轉東北，朝日本前進。

目前太平洋上有22號颱風「哈隆」，以及一個熱帶低壓。根據中央氣象署預報，哈隆位於台北東北東方1千多公里的海面上，預測先向北再轉東北前進，對台灣天氣無直接影響，不過今、明兩天其外圍環流有可能影響到日本關東的天氣。

新增的熱帶低壓則位於哈隆颱風東南邊，有機會增強為23號颱風「娜克莉」，路徑和哈隆相似。

▲▼又有熱帶低壓，未來將增強為「娜克莉」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲又有熱帶低壓，未來將增強為「娜克莉」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象署指出，台灣今日至周五受到東北風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六東北風減弱，環境轉為偏東風，北海岸、東半部、大台北及恆春有零星降雨，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

另外，周五前適逢年度大潮，氣象署提醒，新北到台中沿海、澎湖、金門漲潮期間水位偏高，民眾前往海邊活動也要留意。

10/06 全台詐欺最新數據

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

秋高氣爽好天氣，中央氣象局表示，未來2天仍受較乾東北風影響，全台多雲到晴，清晨有輻射冷卻效應，導致西半部日夜溫差飆達10度以上，最低新北雙溪就出現12.5度，預估12日（周二）低溫仍下探15度，近山區平地及空曠地區會更低；13日（周三）入夜後東北季風增強，北台灣將變天轉陰雨。

一周3變天！北台15°C冷3天V型降溫

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

娜克莉颱風

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

