快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為「娜克莉」颱風　最新路徑曝

▲又有熱帶低壓，未來將增強為「娜克莉」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

又有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，顯示最快明天可能增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名）。路徑預測顯示，它往西北方向再轉東北，朝日本前進。

目前太平洋上有22號颱風「哈隆」，以及一個熱帶低壓。根據中央氣象署預報，哈隆位於台北東北東方1千多公里的海面上，預測先向北再轉東北前進，對台灣天氣無直接影響，不過今、明兩天其外圍環流有可能影響到日本關東的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新增的熱帶低壓則位於哈隆颱風東南邊，有機會增強為23號颱風「娜克莉」，路徑和哈隆相似。

▲又有熱帶低壓，未來將增強為「娜克莉」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象署指出，台灣今日至周五受到東北風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六東北風減弱，環境轉為偏東風，北海岸、東半部、大台北及恆春有零星降雨，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

另外，周五前適逢年度大潮，氣象署提醒，新北到台中沿海、澎湖、金門漲潮期間水位偏高，民眾前往海邊活動也要留意。