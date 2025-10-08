　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

記者陳弘修／台北報導

國健署日前通過2家業者共14項加熱菸產品的申請，外界預估最快可在10月上市。根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，有62.9%民眾對於國健署核准「加熱菸」合法上市表示支持，認為此舉可加強管理與稅收，解決長久以來地走私與地下產品的安全疑慮，不會讓國庫每年可收的百億稅捐流入黑市；在吸菸者部分，肯定政府核准加熱菸上市決策的比例更高達了74.1%，

新版「菸害防制法」2023年3月22日上路，由於加熱菸審查延宕，過去兩年多來的狀況不斷，除了旅客入境違法攜帶，走私亂象更是時有所聞，根據財政部截至2025年6月30日止的統計，海關共查獲加熱菸407.3萬包。過程中，也有立委與民代呼籲衛福部要加速審查讓加熱菸合法上市，才能依法課徵預估的百億稅捐，以挹注國庫。

為瞭解民眾對於政府決定讓加熱菸合法上市的態度與意向，《ETtoday民調雲》於9月22日至9月24日，針對居住於臺灣本島19縣市年滿20歲以上民眾進行最新調查，有效樣本為1,406份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.61%。

▲ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫。（圖／ETtoday民調雲）

根據調查結果顯示，有20.5%民眾「經常」吸菸或使用菸草產品，15.0%「偶爾」吸菸或使用菸草產品，64.5%則「沒有」吸菸或使用菸草產品的經驗，整體吸菸者的比例為35.5%。

調查結果指出，對於國健署核准加熱菸合法上市，稅捐估計可讓國庫增加百億，有62.9%民眾表示支持，27.9%表示不支持，另有9.3%表示不確定或沒意見。 交叉分析顯示，也有高達74.1%的吸菸者對此政策表示支持， 不支持者為18.9%，另有7.0%表示不確定或沒意見。

▲ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫。（圖／ETtoday民調雲）

▲62.9%支持加熱菸合法上市，課徵稅收挹注國庫。（圖／ETtoday民調雲，下同）

▲ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫。（圖／ETtoday民調雲）

談到政府核准加熱菸上市，可同步加強管理與稅收，解決長久以來地下走私產品的安全疑慮，調查結果也顯示，有59.2%民眾認為政府此舉更能保障公共利益，認為不會者比例為28.7%，12.1%表示不確定或沒意見。

在吸菸者觀點部分，整體來看，普遍吸菸者均肯定政府核准加熱菸上市。根據調查結果，認為政府同步加強管理與稅收、打擊走私的動作能保障公共利益者的比例高達71.0%，持反對意見者比例僅為20.6%，另有8.4%表示不確定或沒意見。

▲ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫。（圖／ETtoday民調雲）

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

