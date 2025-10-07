馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

▲馬太鞍溪溢流「報廢車慰助金」即起申請。（圖／公路局提供）



記者周湘芸／台北報導

為協助花蓮民眾恢復正常生活，即日起至12月31日，因馬太鞍溪堰塞湖溢流而受損的車輛，只要完成報廢登記，交通部將提供汽車及大型重型機車每輛慰助5萬元、機車每輛慰助1萬元。

樺加沙颱風帶來豪雨侵襲，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，公路局表示，部分車輛受損不堪修護使用需辦理報廢，為慰助災區受災民眾報廢車輛所受損失，啟動馬太鞍溪堰塞湖溢流致車輛受損報廢慰助方案。

公路局表示，車籍登記所在地於花蓮縣光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7村的自然人車主，只要持有村里長、警察局派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的相關證明文件，並檢附身分證明文件及存摺影本，向花蓮監理站申請受損車輛報廢登記時，即可申請慰助金。

公路局指出，花蓮監理站後續會將慰助金以電匯方式撥入車主的金融機構帳戶。如車籍登記所在地非屬7村的馬太鞍溪堰塞湖溢流受災車主，也可由當地村里長確認實際災況及檢附受災證明，採個案認定。

另外，公路局也說，受災民眾如持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，補發行照、駕照等免徵所需規費；另罰單、定期檢驗、汽燃費及職業駕照審驗等均可展延至115年3月31日前申辦。

