林昶佐登芬蘭公共電視旗艦級節目　再寫亞洲第一人紀錄

▲▼駐芬蘭代表林昶佐近日登上芬蘭公共電視《Efter Nio》旗艦級、高收視談話節目，再次寫下亞洲第一人紀錄。（圖／林昶佐臉書）

▲駐芬蘭代表林昶佐近日登上芬蘭公共電視旗艦級、高收視談話節目《Efter Nio》，再次寫下亞洲第一人紀錄。（圖／林昶佐臉書）

記者陶本和／台北報導

駐芬蘭代表林昶佐赴任後，日前登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」，以及最具歷史的報紙「Keskisuomalainen」，創下亞洲第一的紀錄。近日，他又登上芬蘭公共電視旗艦級、高收視談話節目《Efter Nio》，再次寫下亞洲第一人紀錄。

林昶佐在派駐芬蘭代表前，遭到在野黨的各種嘲諷；不過，他赴任後沒有多久，就登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」；該雜誌在當地，被視為是芬蘭版的時代雜誌。隨後，他又登上創立於1871年，歷史最悠久的芬蘭語報紙「Keskisuomalainen」。

值得注意的是，林昶佐最近又登上《Efter Nio》，這是芬蘭公共電視 Yle 的旗艦級、高收視率談話節目，每週一晚間黃金時段播出。該節目自2014製播至今已累積逾三百集，曾經三度入圍芬蘭的艾美獎之稱的《Kultainen Venla》獎

該節目曾受訪的重要人物，包括現任芬蘭總統Alexander Stubb，他曾於2017年於內閣擔任財政部長期間受訪，前總理Sanna Marin也曾於2021年以總理身份受訪。

林昶佐是該節目首位受訪的亞洲政治人物，回顧他赴任駐芬蘭代表後，在當地的媒體宣傳工作，跨足雜誌、報紙與電視媒體，都創下亞洲第一的紀錄。

