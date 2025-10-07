政府拒出口中國！加拿大樂園喊沒錢　威脅「安樂死30頭白鯨」

記者張方瑀／綜合報導

加拿大安大略省（Ontario）尼加拉瀑布（Niagara Falls）知名的「海洋樂園」近日發出警告，若聯邦政府不提供資金援助，園方恐被迫對館內30頭白鯨實施安樂死。此舉引發輿論譁然，而導火線正是漁業部長上週拒絕批准園方將白鯨出口至中國。

根據《衛報》報導，海洋樂園（Marineland）集遊樂園、水族館與動物園於一身，佔地近千英畝，曾是當地熱門觀光景點。但近年頻遭控動物飼養環境惡劣，入園人數銳減，今年夏季更未開園，園方正準備出售資產。

《加拿大新聞社》取得的資料顯示，自2019年以來，園內已有19頭白鯨與1頭虎鯨死亡。

▲加拿大安大略省海洋樂園內的白鯨。（圖／達志影像／美聯社）



漁業部長湯普森（Joanne Thompson）上週以「良心無法接受」為由，否決了白鯨出口至中國珠海長隆海洋王國的許可，強調批准出口等於讓牠們繼續被圈養與表演。海洋樂園則在3日致信聯邦政府，指園方財務陷入危機，已無力提供足夠照護，若政府在7日前不撥款或核准出口，園方將面臨「安樂死白鯨」的痛苦決定。

安大略省長福特（Doug Ford）表示，省政府將「不惜一切代價」確保白鯨獲得最好的生活，並批評園區現況糟糕透頂。依照省法，政府有權為動物安全介入，甚至沒收白鯨並在日後出售園區時追回相關費用。

動物權團體「動物正義」（Animal Justice）執行董事拉布丘克（Camille Labchuk）痛批，「海洋樂園靠圈養鯨魚獲利數十年，如今仍握有價值數億加幣的土地，卻以威脅安樂死動物為手段向政府施壓，這是極不道德的行為。」

園方則反駁稱，園內鯨魚獲得的醫療照護與全天候關懷優於任何人類，並指控動保團體長年將動物死亡「誤導成虐待」，藉此進行募款。