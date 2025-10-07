　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

▲▼台灣麥當勞「道地美式起司堡」系列限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「道地美式起司堡」系列限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞「道地美式起司堡」系列限時回歸，包括超人氣起司脆薯雙牛堡、起司三層牛肉堡，還有全新起司脆薯辣雞堡，10月8日起正式開賣；10月15日起加碼酸甜藍莓卡士達雙餡派也回歸，歡樂送則驚喜推出「小麥麥家家酒2.0特餐」，家家酒收藏只送不賣。

▲▼麥當勞期間限定「美式起司分享盒」。（圖／業者提供）

▲加碼推出期間限定「美式起司分享盒」。

麥當勞推出3款道地美式起司堡，包括重磅回歸的「起司脆薯雙牛堡」，選用100%的雙層純牛肉佐以香濃切達起司醬，再放上新鮮萵苣及番茄搭配熱烤玉米壓花麵包；「起司三層牛肉堡」以3片香煎牛肉搭配香濃起司醬；全新「起司脆薯辣雞堡」則以勁辣雞腿排結合濃郁起司醬，以上3款漢堡單點售價皆為104元、搭配經典套餐169元。

同步推出期間限定「美式起司分享盒」，內含道地美式起司堡2份（開放美式起司堡口味可任選），搭配20塊麥克雞塊、大薯2份，售價450元。以上品項將於10月8日起至11月4日限時販售或售完為止。

▲▼麥當勞藍莓卡士達雙餡派回歸。（圖／業者提供）

▲「藍莓卡士達雙餡派」同步回歸。

另外，去年超人氣點心「藍莓卡士達雙餡派」也回來了，外層為酥脆可可派皮，內層包裹酸甜藍莓醬、香濃卡士達醬，每一口都能吃到酸甜雙重內餡，單點售價50元，10月15日起至11月11日限時開賣或售完為止。

▲▼麥當勞歡樂送推出專屬「小麥麥家家酒2.0特餐」。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送推出專屬小麥麥家家酒2.0特餐。

麥當勞歡樂送則宣布升級至「歡樂送2.0」，並整合進麥當勞APP全球版中，不僅可累積M point會員點數，也可直接兌換現有點數，加碼新增追蹤訂單功能，可即時掌握餐點配送進度。

為歡慶升級，麥當勞歡樂送於10月15日起至11月4日推出專屬「小麥麥家家酒2.0特餐」，只要購買指定主餐+大薯+38元飲料，即送經典家家酒收藏1款，隨機供應，不挑款，特餐售完為止。

家家酒收藏全套共6款包括服務員配件組、煎爐機組、麥克雞塊組、飲料機組、得來速組以及歡樂送限定的「歡樂送組」，數量有限、送完為止。

▲▼繼光香香雞X研舒肌」推出期間限定「吃雞養肌套餐」。（圖／業者提供）

▲▼「繼光香香雞X研舒肌」推出期間限定「吃雞養肌套餐」。

▲▼繼光香香雞X研舒肌」推出期間限定「吃雞養肌套餐」。（圖／業者提供）

繼光香香雞10月則攜手研舒肌推出限定組合「吃雞養肌套餐」，內含人氣TOP5夯品「墨魚甜不辣」、經典回歸的「雞柳」，以及呼應萬聖節特意打造的「桑葚粉紅醬」，粉紅沾醬搭配雞柳更添酸甜滋味，還換上「美麗御守」限定包裝，售價189元，限時販售至10月31日。

同步推出「吃雞養肌PLUS套餐」，除了原先套餐內容外，還可獲得研舒肌益生菌淨痘調理乳霜，限量500組，售完為止。提醒動物園、西門、環板、桃機二航管制區內、台中新光、台中LaLaport、永安中科、澎湖門市未販售。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►全台速食店中秋優惠懶人包　炸雞桶買1送1、披薩下殺5折
►9家手搖飲「中秋優惠」一次看　珍奶買1送1、純茶2杯39元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　漢堡王5大夯品加1元多1件

限今天！全家咖啡「買6送6」　超商寄杯優惠一次看

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　漢堡王5大夯品加1元多1件

限今天！全家咖啡「買6送6」　超商寄杯優惠一次看

李強周四訪問北韓　出席勞動黨建黨80周年大閱兵

燦笑遺照曝！腦麻兒小比今追思會　超跑媽：會帶著他的笑容前行

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台東海邊咖啡店瓦斯桶被偷　警鷹眼建功！1小時就逮「護腰賊」

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

【越問越母湯】女兒長大想帶爸遊公園 但千萬別惹怒她！

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡「買6送6」

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

2大速食店推89元銅板優惠

全聯日用品「買1送1」　愛買推康寧餐具21折起

星展卡神級回饋最高萬元入袋

全台速食店中秋優惠懶人包

超商今起咖啡買7送7、買10送10

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店

超商中秋優惠懶人包！咖啡買10送10、冰品買1送1

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣

更多熱門

相關新聞

會安秘境餐廳　體驗足浴、魚露咖啡

會安秘境餐廳　體驗足浴、魚露咖啡

會安是越南中部最受歡迎的目的地，除了漫步古鎮、放水燈外，距離市區約20分鐘車程的秘境餐廳「Rêu Restaurants」，不僅能吃得到以在地食材製作的Fine Dining，並提供廚藝教室、品嚐魚露咖啡、足浴按摩體驗，漫步在綠意環抱的繽紛建築間，每一處都是拍照打卡點，為會安古鎮增添更深度的人文體驗。

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

全台5間必比登推介米糕專賣店

全台5間必比登推介米糕專賣店

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」加碼延長

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」加碼延長

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

陳詩媛懷孕錄吳姍儒節目

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面