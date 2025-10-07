麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

▲麥當勞「道地美式起司堡」系列限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞「道地美式起司堡」系列限時回歸，包括超人氣起司脆薯雙牛堡、起司三層牛肉堡，還有全新起司脆薯辣雞堡，10月8日起正式開賣；10月15日起加碼酸甜藍莓卡士達雙餡派也回歸，歡樂送則驚喜推出「小麥麥家家酒2.0特餐」，家家酒收藏只送不賣。

▲加碼推出期間限定「美式起司分享盒」。

麥當勞推出3款道地美式起司堡，包括重磅回歸的「起司脆薯雙牛堡」，選用100%的雙層純牛肉佐以香濃切達起司醬，再放上新鮮萵苣及番茄搭配熱烤玉米壓花麵包；「起司三層牛肉堡」以3片香煎牛肉搭配香濃起司醬；全新「起司脆薯辣雞堡」則以勁辣雞腿排結合濃郁起司醬，以上3款漢堡單點售價皆為104元、搭配經典套餐169元。

同步推出期間限定「美式起司分享盒」，內含道地美式起司堡2份（開放美式起司堡口味可任選），搭配20塊麥克雞塊、大薯2份，售價450元。以上品項將於10月8日起至11月4日限時販售或售完為止。

▲「藍莓卡士達雙餡派」同步回歸。

另外，去年超人氣點心「藍莓卡士達雙餡派」也回來了，外層為酥脆可可派皮，內層包裹酸甜藍莓醬、香濃卡士達醬，每一口都能吃到酸甜雙重內餡，單點售價50元，10月15日起至11月11日限時開賣或售完為止。

▲麥當勞歡樂送推出專屬小麥麥家家酒2.0特餐。

麥當勞歡樂送則宣布升級至「歡樂送2.0」，並整合進麥當勞APP全球版中，不僅可累積M point會員點數，也可直接兌換現有點數，加碼新增追蹤訂單功能，可即時掌握餐點配送進度。

為歡慶升級，麥當勞歡樂送於10月15日起至11月4日推出專屬「小麥麥家家酒2.0特餐」，只要購買指定主餐+大薯+38元飲料，即送經典家家酒收藏1款，隨機供應，不挑款，特餐售完為止。

家家酒收藏全套共6款包括服務員配件組、煎爐機組、麥克雞塊組、飲料機組、得來速組以及歡樂送限定的「歡樂送組」，數量有限、送完為止。

▲▼「繼光香香雞X研舒肌」推出期間限定「吃雞養肌套餐」。

繼光香香雞10月則攜手研舒肌推出限定組合「吃雞養肌套餐」，內含人氣TOP5夯品「墨魚甜不辣」、經典回歸的「雞柳」，以及呼應萬聖節特意打造的「桑葚粉紅醬」，粉紅沾醬搭配雞柳更添酸甜滋味，還換上「美麗御守」限定包裝，售價189元，限時販售至10月31日。

同步推出「吃雞養肌PLUS套餐」，除了原先套餐內容外，還可獲得研舒肌益生菌淨痘調理乳霜，限量500組，售完為止。提醒動物園、西門、環板、桃機二航管制區內、台中新光、台中LaLaport、永安中科、澎湖門市未販售。