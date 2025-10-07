　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超人無償供餐接客訴「員工問話不理」！老闆心疼：她是聾啞人士

餐車超人無償供餐，接客訴「員工問話不理」。（圖／翻攝自臉書chen.wei.qiang.908952）

▲漢堡餐車老闆陳韋強透露，該名聾啞人士付出很多，也比很多人更努力。（圖／翻攝自臉書chen.wei.qiang.908952）

圖文／CTWANT

花蓮光復因洪水受創後，現場有許多熱心民眾前往救災或是提供物資。而無償提供漢堡的「餐車超人」陳韋強與其團隊也持續在災區做公益，但這段期間，陳韋強卻接獲大量投訴指「做公益不用那麼跩」，有名做漢堡的員工怎麼問話都不理。陳韋強只好透露該名女員工事實上是一名聾啞人士，沒想到卻遭到誤解，「她對社會充滿熱情，我們都很努力活著」，並盼望若有什麼誤會的地方請見諒。

漢堡餐車老闆陳韋強來自屏東，在環島過程中得知花蓮災情，因此已連續9天帶團隊前往災區，提供漢堡給災民和各種超人們食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而有一名曾經來幫忙出餐的聾啞女員工，這次主動私訊陳韋強，表示要去當「免費志工」，隔天就獨自搭車抵達災區，幫忙找尋適合出餐的地方。這幾天她負責在做漢堡，沒想到竟被很多人客訴：「問話都不回答」、「做公益不需要那麼跩」，讓陳韋強感到很痛心。

陳韋強發聲表示，她長期受到霸凌，也離過婚，當時需要一份工作才讓他們有機會相識，雖然女員工是名聾啞人士，但她付出很多，也比很多人更努力、對社會充滿熱情，當然也長期受到委屈，「超人們，希望如果有什麼誤會的請見諒。」

貼文曝光後，引發網友熱議，許多人留言指出「人很容易主觀認為，其實不是這樣，謝謝支援光復的各位」、「嘴巴真的很很壞⋯⋯吃免費的還要投訴」、「付出不是應該的，接受的人該有感恩之心」、「人最壞的就是嘴，自己要去排隊還罵人家」、「好感動有一個挺身而出為自己員工的老闆」、「老闆辛苦了！那位員工也辛苦了！你們都很棒」、「她出自內心的善良是多麼的美麗，本來就該尊重的」。

延伸閱讀
網紅赴花蓮救災「穿名牌靴遭砲轟」　她親上火線：只是想幫忙
月老顯靈？生日男看職棒「想脫單」遇單身女　結局神展開：聯繫上了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走

台鐵五權站務員遭推落軌　工會籲：配置保全、密錄器

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了！為1事道歉

超人無償供餐接客訴「員工問話不理」！老闆心疼：她是聾啞人士

雙十國慶將到　3生肖天降好運

可能還有新颱風　預估路徑曝

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走

台鐵五權站務員遭推落軌　工會籲：配置保全、密錄器

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了！為1事道歉

超人無償供餐接客訴「員工問話不理」！老闆心疼：她是聾啞人士

雙十國慶將到　3生肖天降好運

可能還有新颱風　預估路徑曝

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台東海邊咖啡店瓦斯桶被偷　警鷹眼建功！1小時就逮「護腰賊」

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

六都公寓核貸成數降　晚1年買「多準備43萬」

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

【泰格與雪兒】學長好貼心

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

館長嗆斬首賴清德　律師曝已涉犯2罪

中秋過後三生肖運勢爆棚！

「哈隆」周三將大幅度北轉　連3日降雨機率增

花蓮受災屋主緊盯怪手　泥堆中挖「女兒的愛」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

陳詩媛懷孕錄吳姍儒節目

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面