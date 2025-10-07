超人無償供餐接客訴「員工問話不理」！老闆心疼：她是聾啞人士

▲漢堡餐車老闆陳韋強透露，該名聾啞人士付出很多，也比很多人更努力。（圖／翻攝自臉書chen.wei.qiang.908952）

圖文／CTWANT

花蓮光復因洪水受創後，現場有許多熱心民眾前往救災或是提供物資。而無償提供漢堡的「餐車超人」陳韋強與其團隊也持續在災區做公益，但這段期間，陳韋強卻接獲大量投訴指「做公益不用那麼跩」，有名做漢堡的員工怎麼問話都不理。陳韋強只好透露該名女員工事實上是一名聾啞人士，沒想到卻遭到誤解，「她對社會充滿熱情，我們都很努力活著」，並盼望若有什麼誤會的地方請見諒。

漢堡餐車老闆陳韋強來自屏東，在環島過程中得知花蓮災情，因此已連續9天帶團隊前往災區，提供漢堡給災民和各種超人們食用。

而有一名曾經來幫忙出餐的聾啞女員工，這次主動私訊陳韋強，表示要去當「免費志工」，隔天就獨自搭車抵達災區，幫忙找尋適合出餐的地方。這幾天她負責在做漢堡，沒想到竟被很多人客訴：「問話都不回答」、「做公益不需要那麼跩」，讓陳韋強感到很痛心。

陳韋強發聲表示，她長期受到霸凌，也離過婚，當時需要一份工作才讓他們有機會相識，雖然女員工是名聾啞人士，但她付出很多，也比很多人更努力、對社會充滿熱情，當然也長期受到委屈，「超人們，希望如果有什麼誤會的請見諒。」

貼文曝光後，引發網友熱議，許多人留言指出「人很容易主觀認為，其實不是這樣，謝謝支援光復的各位」、「嘴巴真的很很壞⋯⋯吃免費的還要投訴」、「付出不是應該的，接受的人該有感恩之心」、「人最壞的就是嘴，自己要去排隊還罵人家」、「好感動有一個挺身而出為自己員工的老闆」、「老闆辛苦了！那位員工也辛苦了！你們都很棒」、「她出自內心的善良是多麼的美麗，本來就該尊重的」。

