雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

▲雞蛋上的粉色編碼，其實藏著包裝日期和生產方式。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

買蛋也有隱藏眉角！有民眾近日到超市購買雞蛋，發現蛋殼上印著2行英文和數字組成的代碼，不禁好奇發問「這是到期日還是生產日？」沒想到網友們一看紛紛驚呼「別買」，因為尾數C是「籠飼蛋」，也就是俗稱的「監獄蛋」。

原PO在臉書社團「我愛全聯—好物老實說」發文詢問，雞蛋上2行粉色英文數字代碼中的日期，究竟是到期日還是生產日？結果立刻有網友解答，上面那行是「溯源編碼」，下面那行則是「包裝日期+生產方式」，但結尾的英文字母其實大有玄機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據農業部國產雞蛋溯源平台資料，尾碼代表雞的飼養環境，O是有機生產（Organic）、F是放牧生產（Free-range）、B為平飼生產（Barn）、E為豐富化籠飼（Enriched cage）、C為一般籠飼（Conventional cage）。

▼雞蛋上2行編碼的意義。（圖／農業部）

許多網友看完紛紛留言，「C或E標真心不要買，因為籠子會孳生細菌，可能生病打藥」、「一堆C還賣很貴，真的要認真挑一下」、「不要再買坐監獄C蛋了，很不人道。商人取了一堆好好看名字，在冷藏區變很貴，結果你買到是C或E較大籠飼」。

至於有人好奇「代碼Ｏ是指雞吃有機飼料嗎？」有內行網友解答：「有機雞蛋除了必須吃有機認證的穀物，最基本的飼養方式是雞可以到戶外曬太陽的放牧，才能被認證為有機雞蛋。如果只是放牧，沒吃有機飼料，就是F，不能驗證為有機」。