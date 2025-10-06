盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

▲總統賴清德5日到花蓮光復鄉勘災，期間與傅崐萁對談。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

記者蘇晏男／台北報導

針對花蓮光復鄉災情，國民黨立法院黨團擬提「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，暫定匡列300億元。國民黨立法院黨團總召傅崐萁5日說，這次災害與過去台南嘉義的風災有很大不同，不是1、200億能解決的事，呼籲行政院研議對堰塞湖潰壩災區實施減稅，並重行提出「馬太鞍溪災區重建特別條例」，像九二一、莫拉克風災那樣，由中央政府完整規劃「大改造、大重生」計畫。

「此刻我們都是光復人。」傅崐萁5日在臉書表示，謝謝總統賴清德5日再度視察馬太鞍溪堰塞湖災區，他當面感謝總統派政委季連成擔任總協調官，與花蓮縣府橫向、縱向聯繫非常好，大家一團和氣地解決問題，但幾個迫在眉睫的問題，仍需中央統籌協調。

傅崐萁指出，首先請總統考量災區是否還適合居住，至少高風險區域必須慎重研商遷村的可行性，因為整個光復鄉污水雨水下水道幾乎要重做，不然水排不出去，需要完整「重置計畫」，包括短期安置中繼屋，長期永久屋都需規劃選址，安置到十月底恐時間不夠，盼行政院加快腳步。

傅崐萁強調，這次災害與過去台南嘉義的風災有很大不同，光復鄉是一樓家電、汽車全部報廢，人民傷害慘重、農田全都報廢，這不是1、200億能解決的事，呼籲行政院研議對堰塞湖潰壩災區實施減稅，並重行提出「馬太鞍溪災區重建特別條例」，像九二一、莫拉克風災那樣，由中央政府完整規劃「大改造、大重生」計畫。

傅崐萁說，目前馬太鞍溪的河床與堤防幾乎一樣高，土石完全覆蓋，多處堆滿土石垃圾，一旦強降雨或颱風來襲，國軍和志工的清淤成果將會白費。

傅崐萁也提及，尤其是光復鄉親賴以維生的農業，今天在會中，花蓮縣長徐榛蔚同時遞交478位農友陳情書給賴總統，因為有高達600多萬立方米的土砂，還堆在佛祖街以東的農田中，這是跨部會工程，包括國防部、農業部、經濟部及環境部等等，只有中央能整合清淤，加速堰塞湖整治迫在眉睫。