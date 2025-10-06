　
台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅行社經常推跟團遊吸引民眾參加，但有網友無奈表示，跟了一個濟州島的5日旅行團，每人訂價23900元。前三天行程與導覽都不錯，第四天卻在免稅店、彩妝店爆發不愉快；一名韓籍女導遊疑因團員購物金額不如預期，先在店內嚴詞要求聽完整介紹、離開後又上車訓話，甚至一度讓全團在車外空等，讓他直呼購物不是不行，但不該以情緒與壓力相逼，心情整個被毀。

該名網友在Dcard表示，參加該旅行社的「濟州八大主題5日」旅行團，每人訂價23900元，小費另計1500元，前三天行程與導覽都不錯，「先聲明這團的行程整體是不錯的，我們人數比較多，且有老人家，所以選擇跟團，我們想去的地方都有去，景點都不錯，餐點也算好吃。」

而且配的韓國當地導遊很棒，過程都很細心的講解，講了很多韓國的歷史故事，中文非常的流利，有遇到問題也很熱心的幫忙處理。

可愉快的旅遊卻在第四天變調，去免稅店和海苔工廠時，導遊開始介紹產品，有提醒他們下車後要在一個專櫃前好好聽完產品介紹，「其中我們一位老人家受不了，想去其他位子逛逛，還被叫回來好好聽完。」

不僅如此，當他們開始看店裡其他產品時，導遊竟然很兇的走過來兇人，說一行人打擾到其他團客，「我們真的很傻眼，周圍五公尺沒有其他人，整間店有5、6團的旅客，非常吵雜，我們只是在試用且討論商品，莫名其妙就被罵了。」當下大家氣地把原本要買的商品都放回去。準備離開時還聽到其他團員被要求每人至少買一包面膜，感覺被強迫消費。

一行人因此浪費一個多小時，所有人都結帳完，走到巴士前時，發現車門鎖著，不見導遊跟司機，等了約15分，等到大家受不了又回店裡吹冷氣及上廁所，她才出現讓我們離開並上車。「最誇張的部分是，導遊沒有請司機先開車，而是拿起麥克風開始訓話，說是我們買太少，為什麼我們不買，拿回去送人也可以啊，讓她在同行間很丟臉。」

原PO認為，大家知道有購物行程，也很願意購買，「但買東西不是被強迫、被兇完，然後乖乖地去結帳」、「不否認妳前三天的用心導覽，但怎麼會有人翻臉跟翻書一樣？」他也直呼，其實老人家很好收買，可當下很多人都很生氣與傻眼，原本愉快的心情，就這樣被糟蹋了。

貼文引發議論，其中，不少人紛紛指出，「韓國跟團百分之99都是這樣，不是單一導遊或旅行社的問題，不意外」、「同團報到！我們都知道有購物站，家裡老人們看在導遊前幾天認真講解，也說要買一些東西喔捧場，雖然那個面膜保養品的牌子完全沒聽過，網路上還負評滿滿，我們還是買了8000多台幣，結果還被罵說買太少、讓她丟臉」、

還有網友表示，「韓國的導遊們通常公司給他們的購物站壓力非常、非常大，低價團，至少都一定會安排一站彩妝店，有的團甚至會有到兩站甚至三站」、「我們也有在人蔘店被關門不讓出去+上車訓話，說我們丟台灣人臉，沒錢不要來玩」、「10年前去韓國跟團也是被這樣對待，時至今日一點改變也沒有」、「我在韓國旅行社工作（我們只接歐美客人所以不用詢問），韓國才沒有規定要購物行程，都是旅行社在騙客人不懂而已。」

