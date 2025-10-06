　
大陸 大陸焦點 特派現場

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假進入高峰期，多地景區湧現「人從眾」盛況，從歷史名勝到新晉網紅景點全線爆滿，不僅多地臨時限流、啟動人流管控，更有遊客因長時間滯留高喊「退票」。山西雁門關、陝西華山、貴州花江峽谷大橋等熱門景點均出現長時間排隊與遊客滯留現象。多地文旅部門緊急調派車輛、人員疏導，呼籲民眾錯峰出遊，避免旅遊高峰擁堵與安全隱患。

▲山西雁門關遊客爆滿高喊退票。（圖／翻攝新浪新聞）

▲山西雁門關遊客爆滿高喊退票。（圖／翻攝新浪新聞）

《新浪新聞》報導，10月3日，山西雁門關景區出現遊客嚴重滯留，有人排隊數小時後高喊「退票」。影片顯示，因景區禁止自駕入內，遊客須搭乘擺渡車上山，導致人潮擁堵。景區回應指出，南門湧入人數遠超預期，已加派20多輛擺渡車及60名工作人員維持秩序。

▲華山景區遊客排隊等纜車下山，最多等了7小時。（圖／翻攝新浪新聞）

▲華山景區遊客排隊等纜車下山，最多等了7小時。（圖／翻攝新浪新聞）

陝西華山3日晚大量遊客滯留索道（纜車，下同）口，多人通宵排隊等待下山。遊客崔女士表示，「排了五個小時隊，有人等了七個小時才搭上索道。」華山景區則回應稱，未使用門票可全額退費，索道運行正常，登山步道將視天候開放。

▲貴州花江峽谷大橋遊客滯留峽谷。（圖／翻攝新浪新聞）

▲貴州花江峽谷大橋遊客滯留峽谷。（圖／翻攝新浪新聞）

新開通的貴州花江峽谷大橋也因遊客人潮爆滿陷入擁堵。10月2日晚間，近千名旅客滯留峽谷區數小時。當地文旅局回應指出，景區接待量超出承載能力，已調度公務車支援疏散，至晚間11時遊客全部安全轉移。

此外，山西懸空寺因文物保護實施限量登臨，每日票量僅3260張，仍吸引遊客凌晨三點排隊搶票，半小時即售罄。山西多個景點如雲岡石窟、晉祠、恒山、應縣木塔等，也相繼發布限流與安全預警，提醒旅客提前規劃、理性出行。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

