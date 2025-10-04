遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

▲南韓Airbnb將自10月起實施新制。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

全球訂房網站Airbnb南韓分公司宣布，將對國內所有房源實施史上最嚴格的營業登記審查，自2025年10月16日起，既有房源若未完成合法登記手續，將於2026年1月1日起下架。Airbnb強調，這項措施並非南韓法規強制要求，但是為了建立旅客信任，因此做出這項決定。

根據韓媒報導，截至2024年底，南韓全國Airbnb註冊房源總計達7萬2400間，其中公寓及辦公住宅等共享住宿約佔一半，達3萬6000間。然而，真正完成外國人觀光都市民宿業等合法登記的房源僅有7200間，意味著高達80%、約2萬9000間房源疑似處於違法營運狀態。

Airbnb表示，儘管南韓法律並未強制要求平台執行此類措施，但這是公司為了「在韓國社會建立信任基礎」而做出的自願性決定。不過，業界普遍認為這是為了回應長期以來的非法營運爭議，並建立健全住宿文化的必要手段。

事實上，Airbnb傳出原本考慮要在10月直接下架未登記房源，但考量到年底對旺季的大量觀光需求，因此將下架期限延長至2026年1月。

對於計劃赴韓旅遊的台灣遊客而言，這項政策變化可能帶來直接衝擊。若旅客已預訂的房源，但房東未能在10月16日的期限前完成登記手續，該房源恐被強制下架，可能面臨抵達南韓後無處可住的窘境。

為了避免旅遊糾紛，專家建議消費者在Airbnb訂房時，應優先選擇房源資訊下方明確標示營業登記詳情的住宿，或考慮透過其他訂房平台進行預訂，以確保住宿權益獲得保障。