　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

▲▼ 南韓首爾明洞街頭。（圖／VCG）

▲南韓Airbnb將自10月起實施新制。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

全球訂房網站Airbnb南韓分公司宣布，將對國內所有房源實施史上最嚴格的營業登記審查，自2025年10月16日起，既有房源若未完成合法登記手續，將於2026年1月1日起下架。Airbnb強調，這項措施並非南韓法規強制要求，但是為了建立旅客信任，因此做出這項決定。

根據韓媒報導，截至2024年底，南韓全國Airbnb註冊房源總計達7萬2400間，其中公寓及辦公住宅等共享住宿約佔一半，達3萬6000間。然而，真正完成外國人觀光都市民宿業等合法登記的房源僅有7200間，意味著高達80%、約2萬9000間房源疑似處於違法營運狀態。

Airbnb表示，儘管南韓法律並未強制要求平台執行此類措施，但這是公司為了「在韓國社會建立信任基礎」而做出的自願性決定。不過，業界普遍認為這是為了回應長期以來的非法營運爭議，並建立健全住宿文化的必要手段。

事實上，Airbnb傳出原本考慮要在10月直接下架未登記房源，但考量到年底對旺季的大量觀光需求，因此將下架期限延長至2026年1月。

對於計劃赴韓旅遊的台灣遊客而言，這項政策變化可能帶來直接衝擊。若旅客已預訂的房源，但房東未能在10月16日的期限前完成登記手續，該房源恐被強制下架，可能面臨抵達南韓後無處可住的窘境。

為了避免旅遊糾紛，專家建議消費者在Airbnb訂房時，應優先選擇房源資訊下方明確標示營業登記詳情的住宿，或考慮透過其他訂房平台進行預訂，以確保住宿權益獲得保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓注意！訂房「小心沒地方住」
籃籃素顏清淤「只剩1顆頭」　國軍弟兄見到她嗨爆
李珠珢本季最後一舞！　自評今年100分
快訊／大雷雨襲3縣市　警戒範圍曝
東洋I級乳神遭壓胸　震撼畫面曝
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

撞名「台灣」美7-11店員打死顧客！　意外登國際版面

義大利爆200萬人示威！羅馬癱瘓聲援加薩　全境爆大規模罷工

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

快訊／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝　御堂筋線停駛

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

撞名「台灣」美7-11店員打死顧客！　意外登國際版面

義大利爆200萬人示威！羅馬癱瘓聲援加薩　全境爆大規模罷工

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

快訊／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝　御堂筋線停駛

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

Jennie、Kai、V罕見同時現身機場！齊出發飛往法國　現場互動曝光

中國調控產能過剩　專家：需提振內需減輕影響

網傳霸佔高壓水槍不讓災民用　花蓮縣府駁斥

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

LADY M「3大周年慶活動」開跑　800片蛋糕限時送

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥「只剩1顆頭」

Energy突襲台南夜市「萬人擠進險暴動」！　Toro當場變叫賣哥

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

【肉身護女童】正義男遭砍2刀！進ICU搶救 痛苦求救畫面曝

國際熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

拒化療改信偏方　23歲女大生癌逝

台男拍「未成年櫻花妹」性愛片日本被逮

櫻花妹回前男友家拿東西　遭砍數十刀亡

即／高市早苗185票當選自民黨魁！

即／韓電算系統癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

日本2天爆2起「熊殺人」！還有1失蹤

即／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝

巴菲特大讚黃金白銀　《富爸爸》酸：噁心

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

吹牛老爹賣淫罪成立！判關4年2個月

英國宣布1400年史上首位女性大主教

更多熱門

相關新聞

高市早苗當選自民黨魁　民眾黨期盼更多交流、深化台日友好

高市早苗當選自民黨魁　民眾黨期盼更多交流、深化台日友好

日本自民黨4日正式選出新任黨魁，高市早苗在第二輪投票中斬獲185票當選，成為自民黨史上首任女性黨總裁。對此，民眾黨向自民黨高市早苗總裁表達誠摯的祝福，並表示，日本作為台灣長期的盟友，民眾黨期許未來能有更多交流機會，深化台日友好關係。

即／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝

即／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝

即／高市早苗185票當選自民黨魁！

即／高市早苗185票當選自民黨魁！

日本自民黨大選「高市vs小泉」第二輪決勝負

日本自民黨大選「高市vs小泉」第二輪決勝負

台男拍「未成年櫻花妹」性愛片日本被逮

台男拍「未成年櫻花妹」性愛片日本被逮

關鍵字：

Airbnb南韓旅遊登記日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面