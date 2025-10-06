首波東北季風恐受熱帶系統干擾　氣象署：10月中旬訊號更明顯

▲氣象署預估，10月中旬將有更明顯東北季風南下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

去年在9月下旬即迎來首波東北季風，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，過往首波東北季風出現時間涵蓋8月下旬到10月，今年預估10月上旬有一波較弱的東北風，但可能受熱帶系統影響，10月中旬有機會有更明顯東北季風南下。

氣象署預報中心主任陳怡良表示，從歷史資料來看，首波東北季風分布範圍廣，涵蓋區間從8月下旬至10月。從目前觀測來看，今年10月上旬可能有一波較弱的東北風，但可能受熱帶系統影響較不明顯，10月中旬則有機會迎來更明顯的東北季風南下，降溫程度要再觀察。

陳怡良指出，台灣位處東亞季風區，風向會隨著季節改變，夏季吹南方上來的西南季風，冬季則是北方蒙古及西伯利亞高壓發展強盛，往南邊擴展，為台灣帶來東北季風，通常是一波一波移入，隨著時節進入冬季，會逐漸增強，每年1月至2月甚至容易有大陸冷氣團或寒流。

陳怡良也說，並非每一波東北季風都很明顯，因此很難精確定義首波何時到來。雖然10月中旬可能有東北季風南下，但初期降溫不一定明顯，因此有時候會以台北市測站氣溫首次降到19度以下的日期，作為首波東北季風的判斷標準。一般而言，10月至11月初就能感受到天氣轉涼，進入11月後，高壓系統會逐漸增強。

另外，陳怡良指出，目前熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象有發展的趨勢，發展後西太平洋海溫會較高，從資料來看，這波反聖嬰可能在冬天又減弱，非常短暫，影響程度是否像過往涵蓋整個冬季，還需要再觀察。

他也說，依據過去類似的海氣狀態分析，秋季台灣降雨有偏多、颱風活動區域有較靠近台灣的趨勢，即使颱風未直接登陸台灣，仍要留意是否與東北季風產生共伴效應，可能為北部、東北部帶來顯著降雨。