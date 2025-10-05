快訊／兩地大雷雨　國家警報響「嘉義山區暴雨2小時」

▲嘉義縣、台南市有大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）
生活中心／台北報導
中央氣象署下午5時11分針對嘉義縣與台南市發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。
山區暴雨災防告警區域
嘉義縣 番路鄉、大埔鄉
大雷雨區域
嘉義縣 中埔鄉、番路鄉、大埔鄉
台南市 白河區
▲嘉義縣、台南市有大雷雨。（圖／氣象署）
