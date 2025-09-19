快訊／大雷雨炸5縣市　持續1.5小時

▲午後部分地區有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（19日）下午2時59分針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市 中區、東區、南區、西區、北區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、新社區、石岡區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區

彰化縣 彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉

南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉

雲林縣 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、元長鄉

嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、竹崎鄉、梅山鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日受米塔颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島偶有短暫陣雨出現，尤其東南部地區及恆春半島雨勢較明顯些，而其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛易有短延時強降雨，桃園至台南地區及高屏山區局部有大雨發生的機率。

溫度方面，東半部高溫31、32度，西半部高溫33至35度，沒下雨時仍感受悶熱。