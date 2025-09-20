快訊／大雷雨炸2縣市　山區暴雨持續2小時「國家警報響」

▲午後部分地區有雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（20日）下午3時17分針對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新竹縣 竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 南庄鄉、三灣鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時18分也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚5時17分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：20日白天

＊警戒區域：新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，尤其在中南部地區及桃園至苗栗山區有局部大雨或豪雨發生的機率。各地高溫普遍為32至34度，大台北及桃園局部可達36度，沒下雨時感受悶熱。

明天受到「樺加沙」颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北及宜花地區有局部短暫陣雨，越晚雨勢越明顯，桃園及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率。

