社會 社會焦點 保障人權

偷BMW連車內孕婦一起載走！虎尾高鐵站丟包　怪男被逮

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

一名賴姓男子與友人駕駛BMW到雲林縣虎尾鎮某按摩店按摩，停車時賴男沒熄火，留下友人的孕妻在車上休息，竟出現陌生男子闖入車內，將車連同車內孕婦一同開走，所幸孕婦在虎尾高鐵站被安全放下，未造成傷亡，但也嚇到去收驚。警方於3號凌晨獲報，後立即組成專案小組全力偵辦，於4日拘提涉案46歲周姓男子到案，並順利尋獲車輛。

▲▼車主停車沒熄火，裡面還有乘客，男子竟趁機將車開走。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲嫌犯被警方逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

案發後BMW車主賴男表示，前天他從苗栗南下到雲林工作，3日晚上疲憊的一行人決定到虎尾鎮一間按摩店按摩，但朋友妻子因為懷孕無法按摩，因此讓她在車輛未熄火的狀態下，待在車上休息。

畫面中可以看到，身穿黑衣的男子將車停在按摩店門前，下車後直直朝啟動中的BMW走去，當成自家車一樣開門上車，再倒車離開現場。賴男提到，當時友人妻子嚇傻，隨即打電話求助，但當友人衝出去查看時，卻目睹車子遠離。期間友人孕妻不斷喊著放她走，最後終於在高鐵雲林站被放下車，所幸沒有受到任何傷害，男子則是開車離開現場。

賴男透露，昨天曾在土庫發現愛車行蹤，但都被溜走，犯嫌甚至逆向開上快速道路。他們也在犯嫌原先開來的車上發現6、7萬現金，與一串電話號碼，撥打後發現是犯嫌的家屬，對方表示他患有精神疾病，前一陣子剛牽走一輛車，但沒過多久就壞了，他可能以為BMW是自己的車才開走。

虎尾警分局獲報後立即成立專案小組偵辦，並調閱沿線監視器，鎖定嫌犯行蹤。經追查，警方4日下午5時許在嘉義縣六腳鄉發現嫌犯46歲周男蹤跡，現場立即拘提到案，隨後並在朴子溪堤防內尋獲失竊車輛，完成採證後已發還車主，全案依涉嫌汽車竊盜及強制罪嫌，移送台灣雲林地方檢察署偵辦。

▼車主留在雲林苦苦追尋愛車，警方4日幫他找到並採證歸還。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼車主停車沒熄火，裡面還有乘客，男子竟趁機將車開走。（圖／記者游瓊華翻攝）

10/04 全台詐欺最新數據

