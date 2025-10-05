首次見面就求婚！印度癡情男「跨海求愛」女網友　秒被打槍

▲印尼女網友面對男網友的求婚，滿臉尷尬地回絕。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

印度一名男性部落客在網路上認識印尼女網友，然而兩人以朋友身分交流數個月後，他竟單方面墜入愛河，並自行買了機票，毫無預兆飛到印尼，向首次見面的女網友求婚，不過也當場遭到對方拒絕，超糗畫面在網路上瘋傳。

根據World Of Buzz報導，隨著網路發達，透過網路與陌生人交流已非難事，甚至是與素未謀面的人展開「網戀」也不罕見。近日則有一名印度男子透過網路平台結識一名印尼女性，雙方以線上聊天方式互動數月，讓他誤以為彼此已建立深厚情感。

抱著將虛擬友誼轉為現實戀情的美好想像，他決定親自飛往印尼表白。抵達當地後，印尼女子熱情接待了這名遠道而來的網友。然而，當印度男突然掏出戒指並用英文詢問「願意嫁給我嗎」時，女方頓時傻眼。

由於語言溝通障礙，她只能藉由翻譯軟體理解對方意圖。當印度男子拿出手機，重新翻譯自己的求婚內容後，女方尷尬又不失禮貌的回應了一句「不」，當場拒絕。

據了解，這名女性來自當地的原住民族群印尼巴督族（Baduy），印尼巴督族素來堅持嚴格的婚姻傳統。儘管巴督族女性願意與外界建立友誼，但在選擇終身伴侶時，多數人仍偏好族內通婚。

這段跨國求婚失敗的影片曝光後引發熱議，網友對男方的衝動行為議論紛紛，同時也凸顯了網路交友與現實關係間的巨大落差。