潘孟安曬「賴桑疼孫現場」照　笑稱小寶寶都要賴清德抱讓他吃醋

▲總統府秘書長潘孟安在臉書分享，總統賴清德視察恆春社福館時，小寶寶們都爭相要總統抱抱，讓他在一旁有點吃醋。（圖／取自潘孟安臉書）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德3日下午到屏東視察恆春社會福利綜合館，強調政府一年編列1100億至1200億的預算，幫助年輕夫婦，減輕家庭負擔，實現年輕家庭「敢生、敢育、敢養」的目標。而總統府秘書長潘孟安也在臉書曬出「賴桑大型疼孫現場」直擊，小寶寶們不理其他人、爭相要總統抱抱，害他在一旁都有點吃醋。

「賴桑的大型疼孫現場上線了！」潘孟安今在臉書表示，昨天賴清德總統來到位於屏東恆春的社福館，這不僅是全台灣最南邊的社福館，裡面更是結合了親子遊樂空間以及銀髮健身俱樂部，從老到小都有最chill的友善空間。

潘孟安說，賴桑昨天在親子館裡整個阿公愛大爆發，小寶寶們都爭相要總統抱抱，「害我在旁邊都有點吃醋，只好偷放一張我之前也有抱過的照片」。

潘孟安指出，賴總統延續蔡英文總統的「0到6歲國家一起養」政策，除了升級到2.0以外，明年更是擴大生育補助，加碼補足到每胎10萬元！在政策上減輕年輕父母負擔的同時，地方的建設也要能讓家長們能夠安心育兒。

潘孟安說，屏東幅員遼闊，目前已有五處的親子館場所，未來也將擴增至八處，讓爸爸媽媽們能有夠友善的育兒空間。恆春社福館是由日治時代的歷史建築恆春郡役所改建，不僅充滿歷史風情，更有濃濃的文化氣息。

賴清德昨視察恆春社福館時談及中央社福政策，強調政府會以「0-6歲國家一起養」政策為例，說明家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎7000元。

0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7000元、第二胎8000元、第三胎9000元。送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3000元、第二胎1萬4000元、第三胎1萬5000元。至於2到6歲幼兒就學補助，若就讀準公共化幼兒園，家長每月只要負擔3000元；非營利幼兒園每月負擔2000元；公立幼兒園每月只需負擔1000元，其他費用都由政府負擔。

賴清德強調，政府一年編列1100億至1200億的預算，幫助年輕夫婦，減輕家庭負擔，實現年輕家庭「敢生、敢育、敢養」的目標。

賴清德還提到，行政院長卓榮泰近日也宣布，針對生育給付未達10萬元的女性國人，中央將予以補足至10萬元。考量部分民眾雖有勞保、公保、農保等生育補助，但總額仍未達標，政府將直接補助差額，象徵政府送紅包，恭喜新生兒來臨，讓年輕父母能添購育兒所需相關用品。

另外，針對不孕家庭，政府也擴大人工生殖補助，原本每胎補助10萬元已提高至15萬元，並放寬補助次數，從過去僅限第一胎，擴大到第二胎、第三胎皆可申請，展現政府支持生育的決心。