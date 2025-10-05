潰壩毀農田！花蓮500公頃遭埋沒　農業損失達4億3千萬

▲光復鄉北富村部分農田因圾掩埋場垃圾堆積於農田，花蓮縣政府協同公所持續清理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成花蓮光復、鳳林等地農田受災嚴重，依據10月3日災情速報統計，全縣農田埋沒面積約500多公頃，其中光復鄉達300公頃、鳳林鎮204公頃；農糧作物受損面積約342公頃，以水稻受損最為嚴重約136公頃，其次為大豆81公頃、二期西瓜42公頃、高粱25公頃及硬質玉米21公頃等，合計農業損失金額約4億3千萬元。

縣長徐榛蔚表示，為維持受災農友生計，已爭取農業部公告啟動本縣光復鄉「不分品項救助」及全縣大豆救助，農田埋沒救助也同時啟動；由於受災區塊將影響明年第一、二期耕作，縣府攜手中央積極規劃專案休耕補貼，協助農友減輕經濟壓力、度過難關。

▲▼光復鄉北富村部分農田因垃圾堆積於農田，鄰近農田的排水問題急需改善。

徐榛蔚指出，縣府已責成環保局、農業處會同光復鄉公所及村里長盤點災區農田垃圾與雜物堆積範圍，並調度大型機械展開清理。由於淤泥與垃圾混雜，增加了整復難度，需請中央相關部會支援，以利加速清理及復耕進程。

農業處長陳淑雯說明，農田受災情況嚴峻且複雜，涉及河川治理、灌溉溝渠疏通，以及田區淤泥、垃圾清運與疏濬等整復工作。縣府已正式函請比照0918地震救助措施，儘速規劃受災農田整復方案，期盼各方合力幫助農友加快復耕腳步。

徐榛蔚進一步表示，縣府已於9月26日再度組成勘災小組，並持續爭取第2次現金救助，後續將於10月8日進行第3次全面勘查，確保受災情況完整掌握、權益不遺漏。她強調，災害期間農業處與基層公所應秉持「安全第一」原則，依規定完成田區勘查與拍照取證，讓農友能及早獲得天然災害救助，並加速恢復正常耕作，重回安定生活。

