社會 社會焦點 保障人權

潰壩毀農田！花蓮500公頃遭埋沒　農業損失達4億3千萬

▲▼光復鄉北富村部分農田因圾掩埋場垃圾堆積於農田，花蓮縣政府協同公所持續清理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲光復鄉北富村部分農田因圾掩埋場垃圾堆積於農田，花蓮縣政府協同公所持續清理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成花蓮光復、鳳林等地農田受災嚴重，依據10月3日災情速報統計，全縣農田埋沒面積約500多公頃，其中光復鄉達300公頃、鳳林鎮204公頃；農糧作物受損面積約342公頃，以水稻受損最為嚴重約136公頃，其次為大豆81公頃、二期西瓜42公頃、高粱25公頃及硬質玉米21公頃等，合計農業損失金額約4億3千萬元。

▲▼光復鄉北富村部分農田因圾掩埋場垃圾堆積於農田，花蓮縣政府協同公所持續清理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，為維持受災農友生計，已爭取農業部公告啟動本縣光復鄉「不分品項救助」及全縣大豆救助，農田埋沒救助也同時啟動；由於受災區塊將影響明年第一、二期耕作，縣府攜手中央積極規劃專案休耕補貼，協助農友減輕經濟壓力、度過難關。

▲▼光復鄉北富村部分農田因圾掩埋場垃圾堆積於農田，花蓮縣政府協同公所持續清理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼光復鄉北富村部分農田因垃圾堆積於農田，鄰近農田的排水問題急需改善。

徐榛蔚指出，縣府已責成環保局、農業處會同光復鄉公所及村里長盤點災區農田垃圾與雜物堆積範圍，並調度大型機械展開清理。由於淤泥與垃圾混雜，增加了整復難度，需請中央相關部會支援，以利加速清理及復耕進程。

▲▼光復鄉北富村部分農田因圾掩埋場垃圾堆積於農田，花蓮縣政府協同公所持續清理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，農田受災情況嚴峻且複雜，涉及河川治理、灌溉溝渠疏通，以及田區淤泥、垃圾清運與疏濬等整復工作。縣府已正式函請比照0918地震救助措施，儘速規劃受災農田整復方案，期盼各方合力幫助農友加快復耕腳步。

徐榛蔚進一步表示，縣府已於9月26日再度組成勘災小組，並持續爭取第2次現金救助，後續將於10月8日進行第3次全面勘查，確保受災情況完整掌握、權益不遺漏。她強調，災害期間農業處與基層公所應秉持「安全第一」原則，依規定完成田區勘查與拍照取證，讓農友能及早獲得天然災害救助，並加速恢復正常耕作，重回安定生活。
 

10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人
莊人祥罹胃癌　醫示警「3症狀」儘速檢查
獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望
「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬
誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑
加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員
獨／百萬存戶注意！北富銀鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

虎尾農會推「元氣の果」　擦亮台灣農業招牌

虎尾農會推「元氣の果」　擦亮台灣農業招牌

虎尾鎮農會今（3）日發表「元氣の果」新品，將花生與多種堅果結合，不僅符合現代人追求健康飲食的潮流，更讓農民辛勤栽種的花生有穩定且專業的銷售通路。雲林縣長張麗善應邀參加發表會暨農民節表彰系列活動。她表示，虎尾農會結合智慧農業、嚴格品管與創新行銷，擦亮「雲林良品必屬精品」招牌。

農民是最大苦主　3重打擊又遇政府關門

農民是最大苦主　3重打擊又遇政府關門

潰壩後河床地勢抬高不適居住　光復2村規劃遷村

潰壩後河床地勢抬高不適居住　光復2村規劃遷村

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

蕉園防風支柱價揚　警運用無人機防竊

蕉園防風支柱價揚　警運用無人機防竊

潰壩災損500公頃農田埋沒農業損失

