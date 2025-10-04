　
社會 社會焦點 保障人權

小學狼師猥褻3人！乳頭貼OK繃　女童淚：他再當導師就「跳下去」

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲彰化狼師猥褻3童，二審判4年6月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名張姓國小3年級班導以教導學生胸部教育為由，碰觸2名女童的胸部，又在殘障廁所內拿OK繃貼在第3名女童的乳頭上，造成3人身心受創，父母得知後氣憤提告。一審法官認為，張男坦承客觀犯行，且領有身心障礙手冊，依他對未滿14歲之女子為猥褻之行為共3罪，輕判1年徒刑，可易科罰金。全案上訴到台中高分院，法官認為黃男利用權勢和教育機會犯罪，犯後沒有悔意，惡性重大，改判4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，黃姓男子在彰化某國小擔任班導師，2023年某天上課時，黃男在教室裡以教導學生「胸部發展」的健康教育課程為由，以手碰到C女胸部2至3秒後，再碰到A女胸部2至3秒；同年9月至12月期間，則在校內的殘障廁所內，將OK繃貼在B女的乳頭，3人的家長得知後報警提告。

受害學生父母不滿黃男後沒有悔意，其中一名父親痛訴，孩子曾經表示，如果黃男繼續擔任她們4年級導師，她們會集體從樓上跳下來，社工也表示，孩子表達覺得黃男「很變態」，另名孩子看到長得像黃男的男性會感到恐懼，顯然被害學生都深受影響。

審理時黃男辯稱，有先詢問後A女、C女意願，得到同意後才觸摸；B女則是有先跟他反應過衣服磨到胸部會不舒服，當天發現孩子沒有穿內衣，才會用OK繃貼著，「目的在於改善不適，我是基於教育、照顧孩子的目的，並不是為了要滿足自己的性慾」；律師則指出，黃男有得到B女同意後，才會短暫將OK繃貼上，且廁所門沒有全關，衣服也是B女主動掀起，欠缺猥褻犯罪之故意，黃男的個性比較直率，並沒有惡意，希望能從輕量刑。

▲桃園市張姓男子去年11月間藉故叫住女童，卻趁機搭住肩膀還伸手撫摸身體，女童推開期鹹豬手後嚇得立即逃離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家長不捨孩子受害，對狼師否認犯行的態度無法接受。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

一審法官認為，雖無法排除黃男辯稱是為了教育目的、協助緩解B女不適的可能性，但黃男仍不顧孩子的感受，貿然從事具有高度性關聯的行為，導致女童身心受影響，但他坦承客觀犯行，僅針對法律解釋與適用有所爭執，難認犯後態度不佳，且黃男經診斷患有亞斯柏格症狀，並領有身心障礙手冊，此身心狀態所造成的以自我為中心（難以理解別人的感受或需求，缺乏同理心）、固執己見、社交障礙等特徵。法官審酌上開情形，依他對未滿14歲之女子為猥褻之行為共3罪，合併判處黃男有期徒刑1年，得易科罰金。

但二審法官認為，黃男在教室內把手伸進女童的衣服內撫摸，且喝令B女進殘障廁所，見她不願意還斥責「不要逃避」，命令B女把衣服掀開等情，按照黃男的教育程度及身為老師身分，明顯有猥褻犯意，更不可能是教育上的正當行為，黃男也因而遭學校性平會決議終止聘約，且終身不得聘任為教師，判定黃男利用權勢、教養機會猥褻女童，惡性重大，且至今沒有向受害者道歉，沒有悔悟之心，撤銷原判決，依犯3個加重猥褻罪，判4年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

