華爾街大咖是淫魔！豪宅驚藏「性虐地窖」殘害多女　秘書也涉案

記者吳美依／綜合報導

美國知名金融家魯賓（Howard Rubin）被指控與貼身女秘書長期經營龐大性交易網絡，在紐約市曼哈頓豪宅的「地窖」性虐多名女性，變態犯行曝光後，遭檢方以性交易與銀行詐欺罪名起訴。

70歲的魯賓曾在華爾街打滾30年，先後任職於美林證券（Merrill Lynch）、貝爾斯登（Bear Stearns）、索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）投資組合經理，涉嫌於2009年至2019年期間，與45歲秘書鮑爾斯（Jennifer Powers）聯手殘害多名女性。

根據檢方說法，魯賓透過脅迫與詐欺手段，誘騙女性發生性關係以換取金錢，實際上卻是接近暴力與酷刑程度的性虐待，犯案地點則是曼哈頓豪宅的其中一個房間，裡面已被改建成「地窖」，不僅隔音良好，還配備BDSM綁縛道具與電擊裝置。包括受害者的機票、報酬與封口費、豪宅及地窖維護費用等，耗費超過100萬美元。

▲魯賓在豪宅裡打造一間「地窖」對受害者進行性虐。（圖／達志示意圖）



受害者大多數是《花花公子》（Playboy）前模特兒，或者曾有被性侵的受創經驗，甚至深陷經濟困境或藥物酒精成癮問題。她們被鼓勵在性行為之前服用毒品或酒精，但經常被迫接受並未事先同意的性行為，最終造成嚴重身心受創，一部分人因此需要就醫治療。

聯邦調查局（FBI）助理局長瑞亞（Christopher Raia）26日表示，被告利用身分地位誘騙受害者，「迫使她們承受難以想像的身體創傷，再以法律威脅壓制任何反抗聲音。」

魯賓26日已在康乃狄格州被捕，但拒絕承認任何指控，被布魯克林一名法官下令不得保釋，因為存在逃亡疑慮。至於秘書鮑爾斯同日也在德州落網。若他們的性交易罪名成立，將面臨最低15年至終身監禁的刑期。