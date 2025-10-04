　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

圖文／鏡週刊

塑膠微粒對人體引起的危害已經多年備受討論，根據最新研究指出，喝瓶裝水的人比起喝自來水的，每年攝入的塑膠微粒多出9萬顆，長時間下來，可能引起呼吸道疾病、神經損傷，甚至增加罹癌風險。

根據在《危險物質期刊》發表的論文指出，加拿大康考迪亞大學（Concordia University）研究團隊在分析141篇科學論文後，發現人類平均每年攝入3.9萬至5.2萬顆塑膠微粒，數據顯示，若僅飲用自來水，每年約攝入4000顆塑膠微粒；但若飲用瓶裝水，則高達9萬4000顆。

這些塑膠微粒會隨著食道或呼吸系統進入人體內，並累積在多個器官中，如在消化系統中引發發炎，干擾正常消化；進入血液循環，削弱免疫系統；其化學添加劑也可能破壞荷爾蒙平衡，影響生殖系統；甚至對大腦與神經系統有毒性，降低認知功能；更可能導致染色體異常與癌症風險上升。

研究團隊提出建議，呼籲政府應該加強監管，包含強制製造商標示瓶裝水中塑膠微粒的存在及潛在健康風險，讓消費者能作出知情選擇，同時推動企業減少汙染，落實生產者責任制度（EPR），要求廠商對產品全生命周期負責，並徵收費用，用於汙染清理與健康損害補償。

研究團隊總結指出，塑膠微粒已經被證實對人體健康產生直接而嚴重的影響，如果持續缺乏強有力的政策與永續替代方案，塑膠汙染所引發的公共衛生危機，還會進一步惡化。

更多鏡週刊報導
火龍果不僅抗氧化！還降血脂、控血糖　醫師：整顆吃最健康
橫紋肌溶解發生最常見是「這原因」　羅一鈞曝3預防措施「請大家提醒鏟子超人」
枕頭套多久洗一次才健康？醫示警：一週沒洗細菌「比馬桶蓋多1.7萬倍」

