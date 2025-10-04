　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

便當店氣爆釀7傷！廢墟中搬出傷者過程全被錄　勇警正面曝光

▲蘆洲便當店發生氣爆，造成現場7人受傷，2警員趕赴協助傷者脫困送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘆洲便當店發生氣爆，造成現場7人受傷，2警員趕赴協助傷者脫困送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區昨天（3日）晚間7時許，長安街上一間便當店發生氣爆，造成員工、顧客以及更換瓦斯工人共7人受傷，所幸意識清楚送醫後並無大礙。氣爆發生時現場一片狼藉，正在附近處理車禍的2名警員，聽見激烈的爆炸聲響，立刻騎車趕赴現場，見到躺在地上的民眾，連忙拉出店外協助救援。

回顧案發當時，昨晚正值用餐時間，許多民眾前往蘆洲長安街上的便當店消費，當時32歲江男在店內更換瓦斯，疑似不慎引燃火苗，發生嚴重氣爆，整家便當店幾乎被炸成廢墟，就連在門口的牽機車的路人都遭受波及，共造成3名員工、3名顧客，包含瓦斯工江男7人受傷。

▲蘆洲便當店發生氣爆，造成現場7人受傷，2警員趕赴協助傷者脫困送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲當時在附近處理車禍的警員黃敏敏(左)、林德龍(右)，聽見爆炸聲隨即趕往協助受傷民眾。（圖／記者陸運陞翻攝）

當時正在執行巡邏勤務的三民所警員黃敏敏、林德龍，在距離發生氣爆便當店100公尺處理車禍，聽見巨大的爆炸聲，察覺有異隨即趕往，發現店內被炸得猶如廢墟，並且有受傷的民眾倒在店內遭重物壓住，2人隨即協助搬開重物，拉出受傷民眾至安全地點等待，並通知勤指聯繫支援警力到場，整個過程都被監視器拍下。

林德龍說：「抵達現場時氣爆剛發生，現場已經冒煙、著火，有傷患躺在地上流血，就先將他們移到安全的地方，再請求支援。」

▲蘆洲便當店發生氣爆，造成現場7人受傷，2警員趕赴協助傷者脫困送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消趕抵，先將受傷民眾送醫，並迅速將火勢撲滅。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員趕抵，迅速將火勢熄滅，並先後將7名傷者分別送往市立三重、台北新光、淡水馬偕醫院救治，經治療後目前皆無大礙，發生氣爆的詳細確切原因，目前火調鑑識人員仍在釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人曝「1自救法」
吹牛老爹遭判關4年2個月！　庭上落淚
金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面
苗栗倉庫驚見一堆白骨　「確定是人類」
救災後衣服最好丟掉？　醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

旗津夜泳突身體不適！婦衝派出所竟暈倒　警即時助送醫

小學狼師猥褻3人！乳頭貼OK繃　女童淚：他再當導師就「跳下去」

中秋連假來了！治安中壢警擴大臨檢KTV　裸背妹受檢超吸睛

公告禁止性交易仍被抄　代班店員「聽不懂越南語」獲無罪

廢棄倉庫驚見一堆白骨「確定是人類的」　DNA鑑定確認身分

彰化猴沒戴安全帽「硬鑽1米寬車縫」連撞2車噴飛　慘吞2張罰單

飆仔慘了！AI警勤上路助查註銷偽造車牌　潮州警1個月查獲27起

便當店氣爆釀7傷！廢墟中搬出傷者過程全被錄　勇警正面曝光

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

旗津夜泳突身體不適！婦衝派出所竟暈倒　警即時助送醫

小學狼師猥褻3人！乳頭貼OK繃　女童淚：他再當導師就「跳下去」

中秋連假來了！治安中壢警擴大臨檢KTV　裸背妹受檢超吸睛

公告禁止性交易仍被抄　代班店員「聽不懂越南語」獲無罪

廢棄倉庫驚見一堆白骨「確定是人類的」　DNA鑑定確認身分

彰化猴沒戴安全帽「硬鑽1米寬車縫」連撞2車噴飛　慘吞2張罰單

飆仔慘了！AI警勤上路助查註銷偽造車牌　潮州警1個月查獲27起

便當店氣爆釀7傷！廢墟中搬出傷者過程全被錄　勇警正面曝光

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

每半年查一次軍公教？陸委會澄清：只有新任或職務異動時才需配合

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

【鏟子超人暖心收編‍】車上多了「狗狗伴手禮」　牠從災區被救出！新媽咪帶牠回家‍❤️

社會熱門新聞

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

更多熱門

相關新聞

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

新北市蘆洲區長安街一間便當店，3日晚間7時許突然發生氣爆，強烈爆炸聲震撼街頭，屋內廚具炸出屋外，現場煙霧瀰漫、滿地殘骸，造成7人受傷，所幸意識清醒、全數送醫治療。當時正巧在附近處理車禍的兩名員警，聽見爆炸聲後立刻衝往現場，挺身投入救援，被民眾讚嘆是「真正的警察超人」。

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

即／蘆洲便當店氣爆！7人受傷送醫

即／蘆洲便當店氣爆！7人受傷送醫

新光開幕1.5小時湧萬人　50萬滿額贈秒領光

新光開幕1.5小時湧萬人　50萬滿額贈秒領光

確定了！新光三越台中店9／27重新開幕

確定了！新光三越台中店9／27重新開幕

關鍵字：

蘆洲氣爆勇警

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面