便當店氣爆釀7傷！廢墟中搬出傷者過程全被錄　勇警正面曝光

▲蘆洲便當店發生氣爆，造成現場7人受傷，2警員趕赴協助傷者脫困送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區昨天（3日）晚間7時許，長安街上一間便當店發生氣爆，造成員工、顧客以及更換瓦斯工人共7人受傷，所幸意識清楚送醫後並無大礙。氣爆發生時現場一片狼藉，正在附近處理車禍的2名警員，聽見激烈的爆炸聲響，立刻騎車趕赴現場，見到躺在地上的民眾，連忙拉出店外協助救援。

回顧案發當時，昨晚正值用餐時間，許多民眾前往蘆洲長安街上的便當店消費，當時32歲江男在店內更換瓦斯，疑似不慎引燃火苗，發生嚴重氣爆，整家便當店幾乎被炸成廢墟，就連在門口的牽機車的路人都遭受波及，共造成3名員工、3名顧客，包含瓦斯工江男7人受傷。

▲當時在附近處理車禍的警員黃敏敏(左)、林德龍(右)，聽見爆炸聲隨即趕往協助受傷民眾。（圖／記者陸運陞翻攝）

當時正在執行巡邏勤務的三民所警員黃敏敏、林德龍，在距離發生氣爆便當店100公尺處理車禍，聽見巨大的爆炸聲，察覺有異隨即趕往，發現店內被炸得猶如廢墟，並且有受傷的民眾倒在店內遭重物壓住，2人隨即協助搬開重物，拉出受傷民眾至安全地點等待，並通知勤指聯繫支援警力到場，整個過程都被監視器拍下。

林德龍說：「抵達現場時氣爆剛發生，現場已經冒煙、著火，有傷患躺在地上流血，就先將他們移到安全的地方，再請求支援。」

▲警消趕抵，先將受傷民眾送醫，並迅速將火勢撲滅。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員趕抵，迅速將火勢熄滅，並先後將7名傷者分別送往市立三重、台北新光、淡水馬偕醫院救治，經治療後目前皆無大礙，發生氣爆的詳細確切原因，目前火調鑑識人員仍在釐清。