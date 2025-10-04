　
社會 社會焦點 保障人權

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

今（4）日上午10時16分許，高雄市橋頭區典昌路與復興西路口發生一起嚴重交通事故。一輛由28歲林姓男子駕駛的大貨車在路口迴轉時，與沿典昌路直行、由72歲吳姓男子駕駛的皮卡發生碰撞，導致強大撞擊力讓汽車當場翻覆。所幸吳男意識清醒，自行脫困，經查僅受手腳及身體。雙方駕駛酒測值均為0，警方初步研判兩車駕駛均有違規行為。

岡山分局獲報後，員警立即趕赴現場處理。初步調查顯示，事發當時林男駕駛大貨車，從外側車道違規迴轉，與沿典昌路南往北方向直行、吳男駕駛的皮卡發生碰撞。由於撞擊猛烈，皮卡被撞到側翻倒地，所幸吳男人無大礙，自行從車內脫困。

▲▼今早橋頭區典昌路與復興西路口發生一起嚴重交通事故。一輛由28歲林姓男子駕駛的大貨車在路口進行左迴轉時，與沿典昌路直行、由72歲吳姓男子駕駛的汽車發生碰撞，導致強大撞擊力讓汽車當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼今早橋頭區發生嚴重交通事故一輛大貨車在路口迴轉時，與直行的皮卡發生碰撞，導致強大撞擊力讓汽車當場四輪朝天。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方隨即對雙方駕駛進行酒測，確認都沒有酒駕情事。警方初步研判兩名駕駛皆有違規行為，將依法製單舉發。大貨車駕駛林男涉及紅燈左轉，同時在迴轉時未注意來往車輛，已違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項第1款「駕駛汽車闖紅燈」及第49條第1項第5款「迴車前不注意來、往車輛仍擅自迴轉」的規定；而自小客車駕駛吳男也闖紅燈違規。

警方表示，依照規定，闖紅燈將處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰；而林男因違規迴轉，將另外處以600元以上1,800元以下罰鍰。詳細的肇事原因將由交通大隊進一步分析釐清。警方再次呼籲所有用路人，務必遵守交通規則，切勿闖紅燈或違規迴轉，以保障自身及他人行車安全。

▲▼今早橋頭區典昌路與復興西路口發生一起嚴重交通事故。一輛由28歲林姓男子駕駛的大貨車在路口進行左迴轉時，與沿典昌路直行、由72歲吳姓男子駕駛的汽車發生碰撞，導致強大撞擊力讓汽車當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

10/03 全台詐欺最新數據

20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光

