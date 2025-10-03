最高補助350萬！勞動部助企業培訓人才 計畫說明會即起報名開跑

▲企業透過計畫申請辦理內訓課程。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助桃竹苗區企業在面對AI、淨零與全球產業變革中提前布局，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出多項在職訓練補助計畫，企業可申請最高350萬元補助金額，協助提升員工職能與企業競爭力，隨時因應市場挑戰；桃竹苗分署自即日起至11月中旬將舉辦各項計畫說明會，歡迎企業踴躍報名申請。

桃竹苗分署3日表示，在職訓練補助計畫包括：「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」、「小型企業人力提升計畫」、「中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」及「中高齡者及高齡者退休後再就業準備訓練補助計畫」等。

▲企業透過計畫申請辦理內訓課程。（圖／桃竹苗分署提供）

杏一醫療用品公司自107年申請「企業人力資源提升計畫」以來，藉由計畫資源的支持與持續輔導，成功將人才培訓從單一課程提升為完善的晉升與留任機制，在政府補助資源與企業投入的共同推動下，杏一醫療的服務品質與團隊管理呈現顯著成長，最終榮獲「國家品質獎-服務品質典範獎」的高度肯定。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在職訓練是企業提升競爭力的關鍵工具，114年已有超過550家企業參與，開設超過11,000門課程，課程內容涵蓋人工智慧、資安、淨零碳排、數位創新等前瞻議題，幫助企業掌握趨勢、加速轉型。

面對新一波的關稅政策與國際挑戰，勞動部已於8月推出「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，通過技能提升與就業穩定等多元措施，加強產業的應變能力。同時，桃竹苗分署持續推動「勞工再充電計畫」，鼓勵勞工積極進修、提升工作技能，使其能在產業變革中持續成長，穩定就業。