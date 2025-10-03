快訊／靈修男瘦到皮包骨慘死　心靈學院3人聲押、療癒顧問羈押禁見

▲台北市藝識流國際身心靈療育學院發生死亡事件，創辦人等4人被警方逮捕調查。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

台北市一間以能量療癒為核心的「藝識流國際身心靈療育學院」近日發生死亡事件，30歲林姓男子被發現陳屍協會大樓夾層，死亡時全身骨瘦如柴，且整臉瘀青、多日未進食，生前疑似遭到凌虐。警方調查後，依殺人、傷害致死等罪逮捕藝識流創辦人王禹婕等4人，檢方3日晚間複訊後，向法院聲押禁見王禹婕、執行長吳宗儒、營運長王劭丞，至於療癒顧問林承毅已被法院裁定羈押禁見。

警方調查，30歲林男2024年底開始參加藝識流國際身心靈療育學院活動，卻在今年9月27日傳出在協會位於北市中山區堤頂大道的據點命危，警消到場後立刻將人送往醫院搶救，但最後仍宣告不治。

警方指出，林男死亡時身上有不明的皮肉傷，且被發現時已骨瘦如柴，幾乎瘦成皮包骨的狀態，警方不排除有虐打施暴、控制飲食等狀況，於是在10月2日下午前往協會逮捕40歲創辦人王禹婕、37歲執行長吳宗儒、33歲營運長王劭丞及38歲療癒顧問林承毅等4人，這些人在案發時都在現場。

警方將4人等帶回警局偵訊，但4人均避重就輕，否認對死者有囚禁、施暴和不給飲食的狀況，但是警方蒐證發現4人涉有重嫌，訊後依殺人、傷害致死等罪移送檢方偵辦。檢方3日晚間複訊後，向法院聲押禁見王禹婕、吳宗儒、王劭丞，至於林承毅已被法院裁定羈押禁見。