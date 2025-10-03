　
永慶房屋再掀AI房產科技浪潮！永慶AI特助開創便捷的「問房」體驗

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團推出「永慶AI特助」房產科技開創便捷的「問房」體驗。

生活中心／綜合報導

房仲業「不用找，只要問」時代來臨！永慶房產集團推出「永慶AI特助」房產科技，消費者只要在LINE上向「永慶AI特助」發問，「永慶AI特助」就會自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢等，讓消費者享有「不用找，只要問」的劃時代找屋體驗，也帶動「永慶AI特助」上線兩個月，相較上線前的兩個月，使用者成長6倍！引領產業邁入全新AI房仲時代，讓消費者找房「不用找，只要問」！

「不用找，只要問」 AI房仲時代購售屋體驗

買房過程中，有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，找物件、找仲介、甚至是找評價，消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，不但花時間，還可能越看越焦慮，「找房之旅」看似簡單愉快，其實背後充滿資訊焦慮和決策壓力。隨著ChatGPT等AI機器人出現，只要開口問，AI機器人就像私人特助，幾秒內整理海量的資料，並分析出有用的答案。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，隨著AI的出現，我們看到「問的時代」來臨了，因此決定再次帶領產業升級，提供消費者「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。

「永慶AI特助」所引領的「不用找，只要問」找屋模式，將房產科技從「以物件為中心」進化為「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」！在AI房仲時代下，消費者不僅能夠享有更即時、客製、精準且容易上手的科技服務，再搭配永慶經紀人員的誠實服務與集團的保障，為消費者帶來簡單便利、安全有保障的個人化購售屋體驗。葉凌棋總經理表示，永慶最新的AI科技工具，讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶AI特助」就好，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。

永慶房產集團再次領先業界推出升級產業的AI服務絕非偶然！永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，創新是永慶的DNA，早在創立之初永慶就已致力開發房產科技，帶給消費者便利高效的數位工具，近年永慶AI服務更是連獲「亞洲科技卓越獎」、「IIA國際創新獎」等國際大獎的肯定。因此在「問的時代」來臨時，永慶可立刻升級服務，推出「永慶AI特助」，帶領消費者進入「不用找，只要問」的時代。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲消費者可以用問的方式，請永慶AI特助推薦房屋、亦可詢問房屋特色、針對指定路段推薦社區。

永慶AI特助五大工具　找房超便利

「永慶AI特助」導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：「找房間AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件如：採光好、3房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

此外，「永慶AI特助」也整合了「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」中，AI特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色；「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。提供五大房產科技服務的「永慶AI特助」已在通訊軟體LINE上線，現在消費者只需要在LINE上向「永慶AI特助」正確發問，「永慶AI特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。

劃時代的「問房」體驗，讓「永慶AI特助」自上線兩個月之後，相較未上線的前兩個月，使用者成長高達6倍！陳賜傑表示，隨著永慶AI房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。歡迎消費者在LINE上搜尋「永慶AI特助」，就可以享受AI帶來的「不用找，只要問」全新購屋體驗。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲「永慶AI特助」除了找房之外，還能用「AI煥裝」看見房屋裝潢後的模樣，打造一站式的智能賞屋平台。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

