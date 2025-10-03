助理爆感情糾紛竟冒名會勘違章恐嚇　美女議員怒告背信吞敗原因曝

▲台北市議員鍾沛君控告前助理對外冒名行事，檢察官調查認為不構成背信罪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍台北市議員鍾沛君的李姓前助理，疑因與民眾有感情糾紛，不但私訊對方「你要家人的命嗎？」還以稽查違章為由，到對方公司辦理會勘、協調。李男先前遭起訴涉嫌恐嚇，結果獲判無罪；鍾沛君另外控告李男涉嫌背信，台北地檢署調查認為李男行為未超出授權範圍，且未造成財產損失，3日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

鍾沛君2024年間接獲民眾陳情，得知現已離職的林男利用擔任助理機會，打著鍾沛君的名義，到民眾任職的公司與住處安排現場會勘、稽查、辦理協調會，對民眾造成困擾，鍾沛君認為林男未經同意就逾越助理本分做事，涉嫌背信罪。

但因鍾沛君同時指出，林男的工作就是選區助理，處理的選民服務案量龐大，第一階段無法處理的，才會讓她知道，林男認為有必要的，可以直接從辦公室處理相關發文，檢察官因此認為李男的行為並未逾越授權範圍，不構成背信罪嫌。

據了解，引發鍾沛君不滿的起因，就是本案陳情民眾與李男有感情糾紛，李男曾在2024年6月分手後，傳LINE揚言要把照片曝光，並對民眾表示：「你要家人的命嗎」、「殺誰明天後慢慢等有空就去」，李男被依恐嚇罪嫌起訴後，法院勘驗雙方對話紀錄，認為提告民眾的回應「好哦」、「算了」等與並沒有示弱或擔心的樣子，判決李男無罪，本件恐嚇案正上訴高院審理中。