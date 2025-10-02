普發現金1萬5應由由中央全額補助　桃園國民黨團有條件支持民進黨提議

▲桃園國民黨團支持民進黨普發現金15,000，但由中央全額補助。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

針對民進黨議員2日在桃園市議會臨時動議，提案「還稅於民」普發市民每人現金15,000元一事，市議會國民黨團基於為民爭取權益，表達支持。但黨團總召林政賢議員並同步動議，普發現金所需龐大財源，應由中央政府全額補助。

桃園市議會第16、17次臨時會，2日舉行閉會日，民進黨團提出普發15,000元的臨時動議。林政賢總召指出，桃園市正全面推動捷運綠線、社會住宅、公托中心、學校整建與長照布建等重大建設，財政需求龐大，目前市庫困窘，無法承擔普發所需經費，因此建請中央負擔全額。

國民黨團指出，截至113年度為止，桃園市歷年累計財政短絀已高達743億元，市府財政壓力沉重，完全不具備獨力普發現金的條件。

國民黨議員詹江村另提動議，若台南市、高雄市已能合法普發現金，桃園再行跟進；舒翠玲議員則建議，在新財劃法上路後，若中央無刻意杯葛地方政府一般及計畫型補助款，也可進一步研議普發方案。

大會在議長邱奕勝主持下，通過民進黨所提普發15,000元之動議，並附加國民黨團總召林政賢及議員詹江村、舒翠玲所提出的各項附帶決議。

林政賢總召強調，張市長上任後，積極推動基礎建設與社會福利，113年度市府總決算達1,434億元，較預算僅小幅超收2億元，歲入歲出規模雖創歷年新高，但桃園也是全國唯一無歲計賸餘的縣市，顯示市府所有可用財源皆已全力投入市政建設及民生政策。