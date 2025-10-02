　
松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

▲▼松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

松山機場觀景台2011年啟用，每年平均有45萬人次到訪，由於木地板長期風吹日曬出現老化現象，台北國際航空站2023年10月封閉整建，歷經2年整修完成。交通部長陳世凱今前往視察表示，希望盡快對外開放，讓民眾中秋連假期間能多一個新景點。

陳世凱表示，松山機場全新觀景台規劃育兒友善、兒童友善空間，也有兼具座椅安排及觀景舒適度，電梯設計帶有宇宙感，還有很棒的咖啡品牌進駐，非常適合親子到訪，希望盡快開放，也盼在中秋連假期間讓民眾多一個出遊景點。

▲▼松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

台北航空站表示，松山機場觀景台2011年啟用以來，一直是民眾賞機的熱門地點，但因觀景台木地板長期風吹日曬與頻繁使用下出現基礎老化與不平情形，因此於2023年10月封閉整建，在設計勘查過程中，進一步發現觀景台樓板防水結構已老化，擔心下方國內線候機空間有漏水情形，便擴大為全面性整建計畫。

台北航空站表示，此次整建耗資6千萬元經費，工程內容包括重新鋪設觀景台樓板防水層及塑木地板，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等空間，並增設綠化植生牆，提升環境品質。

▲▼松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

台北航空站也說，此次在入口設置「綠澄澄」、「松桑」、「愛醬」等吉祥物的大型主題牆，另有兼具美化與環保功能的巨型植生牆，及山形意象牆面與造型座椅；同時也進駐韓國咖啡廳品牌「Caffe Bene」，提供旅客更完善餐飲服務。

▲▼松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱（中）今視察松山機場觀景台。（圖／記者周湘芸攝）

松山機場觀景台

