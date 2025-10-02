守護國境！海巡秋節國慶岸海聯合掃蕩　北台5縣市同步維安

▲秋節國慶全力維安，海巡北部分署5縣市聯合出擊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為維護秋節暨國慶期間社會安定與邊境安全，海巡署北部分署於今（2日）下午2時，採「異地同時」方式，分別在宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹等5縣市同步執行「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，展現海巡捍衛國境無假期之決心，並提升整體安全防護能量。

本次行動由海巡署北部分署統籌，總計動員第一、第二及第三巡防區指揮部，所轄岸、海巡隊、查緝隊及地方查緝機關協力支援，合計出動巡防艇6艘、勤務車69輛、無人機1架、203人及偵搜犬4隻參與，強化「灘岸巡查」與「港口安全檢查」，確保遇有狀況能即刻投入處置。

北部分署於勤前教育中，特別要求各單位針對轄內港區、岸際及鄰近治安熱點（如空屋、下水道、防風林及易藏匿區域）執行地毯式清查，並提升進出港船舶執檢強度；同時運用雷達等科技裝備，嚴密監控海域動態，一旦發現可疑情事，立即派遣巡防艇、勤務車馳赴應處，防範中共灰色地帶襲擾及杜絕非法活動藉機進行。

北部分署強調，將嚴密執行沿岸及海域查緝勤務，防堵不法滲透，守護國境安全與全民權益，民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將第一時間馳赴現場，確保海岸安全無虞。