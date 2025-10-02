瘦成骷髏只剩22公斤！　素食女「只吃水果」活活餓死

▲卡洛琳娜奉行「果食主義」，生前只剩下22公斤。（圖／翻攝instagram@carolina.mariie）



記者吳美依／綜合報導

一名波蘭27歲女子長期奉行「果食主義」（fruitarian），也就是只吃水果的素食飲食法，結果導致營養不良身亡，生前體重僅約22公斤。

《太陽報》1日報導，卡洛琳娜（Karolina Krzyzak）來自華沙，曾經就讀英國里茲大學（Leeds University），2024年12月前往峇里島拜訪友人，入住當地「蘇姆伯基馬山」（Sumberkima Hill）度假村，要求飯店只提供水果作為餐點，並且直接送入房間。

根據飯店說法，由於度假村主打養生概念，因此素食需求並不罕見。但她外型極度消瘦，有一次甚至需要被人攙扶才能回到房間，儘管被員工多次建議就醫，卻都拒絕就診。

入住第3天，由於友人聯繫不上，因此請飯店代為查看，結果員工發現卡洛琳娜已在房間內斷氣。由於營養不良，她指甲變黃、牙齒腐爛，瘦到只剩下22公斤。

友人透露，卡洛琳娜青少年時期罹患厭食症，在英國求學期間接觸瑜珈和素食主義，後來轉為更激進的「果食主義」，生前還有骨質疏鬆與缺乏「白蛋白」（albumin）等問題。儘管父母和朋友多次勸阻，她仍堅持「果食主義」，最終因此喪命。

果食主義是素食主義的一種類別，主張植物同樣具有生命，因此實踐者只吃植物的果實。根據統計，英國約有125萬人患有飲食失調症，其中75%為女性。