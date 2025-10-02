　
社會 社會焦點 保障人權

違停被抓包竟開車撞警　駕駛辯「只是想離開」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）2021年4月間因違規停車被警員抓包，他竟開車衝撞警員後落跑，事後卻辯稱「不敢撞警察，心裡只想離開現場」。台中地院法官沒有採信阿興的說詞，日前依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿興違停被稽查，竟開車衝撞警員後落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2021年4月間將車子暫停在台中市北屯區國強街與北華街路口，因違規停車，被警員撞見並上前執行交通稽查，他竟開車衝撞警員及警用機車，隨後逃逸，造成警員受傷。

阿興到案之後坦承有遇到稽查，但否認衝撞警員，「不敢撞警察，心裡只想離開現場」。不過，檢方表示，當時警員要求查看證件，阿興不僅沒有提供證件，還趁著返回駕駛座的機會開車落跑，整個過程都被警員的密錄器拍下，足以證明他根本無意接受警員盤查，因此不採信他的說詞，訊後仍依法將他起訴。

台中地院法官認為，阿興在警員執行交通稽查時拒絕受檢，還開車逃逸，藐視國家公權力，影響公務順利執行，危害警方執行職務的嚴正性及執法尊嚴，行為確實不當，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市華陰街商圈大樓磚牆掉落！畫面曝光　1人頭被砸中撕裂傷

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

約女友「拍一張照」　他要關1年2個月

約女友「拍一張照」　他要關1年2個月

男子阿強（化名）透過網路論壇結識小美（化名），雙方發展成情侶關係，並在2024年間相約至摩鐵發生性行為，期間他還拍了一張女方裸露上半身的照片，因而挨告。由於事發當日小美還差4天才滿18歲，台中地院法官審理之後，依犯拍攝、製造少年之性影像罪，判處阿強有期徒刑1年2個月。

配到4張台積電股票？車手上工首日被逮

配到4張台積電股票？車手上工首日被逮

考核逼女員工幫打手槍　老闆下場慘了

考核逼女員工幫打手槍　老闆下場慘了

陸軍中士欠債挪用公款7萬元　下場慘了

陸軍中士欠債挪用公款7萬元　下場慘了

惡男下藥性侵應召女留假鈔　被重判9年

惡男下藥性侵應召女留假鈔　被重判9年

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

