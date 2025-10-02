違停被抓包竟開車撞警　駕駛辯「只是想離開」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）2021年4月間因違規停車被警員抓包，他竟開車衝撞警員後落跑，事後卻辯稱「不敢撞警察，心裡只想離開現場」。台中地院法官沒有採信阿興的說詞，日前依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿興違停被稽查，竟開車衝撞警員後落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2021年4月間將車子暫停在台中市北屯區國強街與北華街路口，因違規停車，被警員撞見並上前執行交通稽查，他竟開車衝撞警員及警用機車，隨後逃逸，造成警員受傷。

阿興到案之後坦承有遇到稽查，但否認衝撞警員，「不敢撞警察，心裡只想離開現場」。不過，檢方表示，當時警員要求查看證件，阿興不僅沒有提供證件，還趁著返回駕駛座的機會開車落跑，整個過程都被警員的密錄器拍下，足以證明他根本無意接受警員盤查，因此不採信他的說詞，訊後仍依法將他起訴。

台中地院法官認為，阿興在警員執行交通稽查時拒絕受檢，還開車逃逸，藐視國家公權力，影響公務順利執行，危害警方執行職務的嚴正性及執法尊嚴，行為確實不當，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。